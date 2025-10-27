Uma profissão subvalorizada

Numa sociedade onde o sedentarismo e a alimentação disfuncional, a par com a depressão e a diabetes proliferam, a prática do exercício físico é cada vez mais popular.

São cada vez mais os madeirenses que procuram melhorar ativamente o bem estar físico e, por consequência, a sua autoestima. E procuram um sono melhor e um humor mais são. Procuram evitar doenças cardíacas, diabetes e a obesidade com consequências clínicas e epidemiológicas que eu, como médico ortopedista, observo diariamente.

Em suma, muitos madeirenses procuram viver mais anos e vivê-los melhor, o que alguns estudiosos designam como a “Wellbeing Revolution”.

Sempre pratiquei exercício físico, umas vezes mais que outras, em especial nas serras únicas da Madeira. Contudo, confesso, a ajuda de um técnico especializado, no meu caso um treinador pessoal / Personal Trainer (PT), foi decisiva para melhores e mais duradouros resultados.

Não é fácil ser um bom “PT”.

Idealmente, deve ser certificado e precisa dominar a ciência do exercício. Deve saber comunicar de forma clara e eficaz, ser atento e atuar na hora certa, tendo ainda em atenção as limitações dos clientes. É igualmente importante dominar a Arte da Empatia para que as sessões de treino sejam momentos agradáveis na semana. Deve ser motivador e até mesmo inspirar os seus clientes a ter uma boa postura global que integre nutrição, gestão do stress e da fadiga. Deve ser flexível e abranger as motivações de quem o procura, sempre com ética profissional.

Como em todas as áreas, há muito bons e menos bons profissionais mas a maioria destas qualidades encontrei nos profissionais que me ajudaram ao longo dos anos. A todos agradeço, em especial ao Hermano Gouveia! Os leitores que me desculpem a personalização…

Este é o meu testemunho sobre a capacidade dos treinadores pessoais para ajudarem a transformar a vida dos seus clientes. E este reconhecimento é, obviamente, extensivo a todos os outros prestadores de serviços na área do desporto e do fitness, desde professores escolares a treinadores e técnicos da área.

Escrevo estas palavras num acampamento perto do Everest, um privilégio e uma oportunidade de usar todas as minhas capacidades físicas e conhecimentos adquiridos.

Os profissionais da área do desporto e do fitness são também agentes da saúde e do bem estar. Educam os jovens para uma vida mais saudável e facilitam um envelhecimento mais ativo da população, contribuindo para uma sociedade mais produtiva e realizada.

Bem hajam!