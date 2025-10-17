Cafôfo apela para que "ninguém se esconda" nas internas do PS/Madeira e depois mine o partido

O ainda líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, espera que haja vários candidatos nas próximas eleições internas, nas quais garantiu que não se vai imiscuir, e apelou para que "ninguém se esconda" e depois mine o partido como aconteceu consigo.

"O que eu desejo é que o debate interno aconteça e que não haja aquilo que a mim me afetou. Não tive adversários internos, por mais do que uma vez, mas esses adversários que não tiveram coragem de me defrontar, acabaram depois, fora do partido, [entrar] numa guerrilha sistemática contra mim, mas que acaba por afetar o partido", declarou.

Falando aos jornalistas na sede do PS/Madeira, no Funchal, enquanto ainda decorria a reunião da comissão política regional, Cafôfo defendeu que o combate faz-se "na altura certa" e que é importante que "quem acha que tem capacidade para liderar o partido o faça".

"Que não se esconda, que ninguém se esconda, como aconteceu comigo, para depois minar o partido", apelou, reforçando: "Espero que haja debate, e que haja vários candidatos".

O ainda líder indicou que na próxima quinta-feira, dia 23, a comissão regional vai reunir e estabelecer o calendário relativo às eleições internas e ao Congresso do PS/Madeira, referindo que na sua perspetiva o sufrágio deverá ocorrer antes do final do ano.

Paulo Cafôfo insistiu que aqueles que tiverem interesse que se candidatem mas "depois deem tranquilidade à nova liderança e condições à nova liderança", para que possa "com tranquilidade, consistência e responsabilidade dar credibilidade ao Partido Socialista".

O socialista referiu que, na reunião da comissão política de hoje, estão a ser analisados os resultados eleitorais das autárquicas de domingo, que considerou insatisfatórios.

"O Partido Socialista não está satisfeito com os resultados eleitorais", vincou.

O PS madeirense perdeu na Ponta do Sol, uma das três Câmaras que liderava, e perdeu a representação na vereação de quatro municípios. No Funchal, o principal município da Madeira, o PS passa de cinco vereadores para um.

Paulo Cafôfo ressalvou, no entanto, que houve aspetos positivos nas autárquicas, apontando o facto de os socialistas terem ganho as Câmaras Municipais de Machico e do Porto Moniz com novos protagonistas, uma vez que os atuais presidentes de Câmara atingiram o limite de três mandatos.

No domingo, Cafôfo confirmou a sua saída da liderança da estrutura regional do partido e indicou que iria convocar eleições internas.

Na terça-feira, o socialista Ricardo Franco, ainda presidente da Câmara Municipal de Machico (termina agora o terceiro mandato), apresentou, em conferência de imprensa, a sua candidatura à presidência dos socialistas madeirenses, afirmando que o partido só terá futuro quando se unir e banir "a cultura do ódio e do divisionismo interno".

Questionado sobre estas declarações, respondeu que não se vai "imiscuir nesta luta pela liderança" nem responder a acusações diretas uma vez que não será candidato.

"O meu papel aqui é o de assegurar uma transição responsável para que a nova liderança possa trazer uma nova dinâmica e o Partido Socialista possa recuperar do mau momento em que está", concluiu.