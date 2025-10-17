Comissão Política do PSD/M sublinha "12.ª vitória consecutiva desde 2019”

A Comissão Política do PSD/Madeira, reuniu-se esta sexta-feira, 17 de Outubro, na Sede Regional da Rua dos Netos, uma ocasião para congratular os resultados alcançados nas Eleições Autárquicas do passado dia 12 de Outubro.

O porta-voz da reunião, José Prada, frisou que o partido conseguiu “ganhar a maioria das Câmaras Municipais da Região, com resultados extraordinários e, também, aumentar a sua votação e representação, naqueles onde não foi vencedor, mantendo, conforme era seu propósito, a sua liderança efetiva no poder local”. Resultados onde se destaca a maioria absoluta alcançada no Funchal, assim como as vitórias contundentes que foram registadas no Porto Santo, em Câmara de Lobos, na Calheta e na Ribeira Brava e, também, “a recuperação, em toda a linha, verificada na Ponta do Sol, com a conquista do poder em todos os órgãos autárquicos deste concelho, derrubando oito anos de governação socialista”.

Resultados esses que, conforme sublinhou, permitem que o PSD/M continue na liderança da Associação de Municípios da Região e reforça “a responsabilidade, a exigência e o trabalho a desenvolver, nos próximos quatro anos, ao nível do poder local, de modo a garantir o cumprimento integral de todos os programas apresentados”.

Os social-democratas expressaram o seu reconhecimento a todos os militantes e simpatizantes “pela determinação, entrega e mobilização nesta campanha, sem os quais não teria sido possível atingir a 12.ª vitória consecutiva desde 2019”, assim como a todas as equipas e lideranças envolvidas nas diferentes candidaturas que se apresentaram a estas Eleições.

A Comissão Política do PSD/M enalteceu, igualmente, “o excelente trabalho que continua a ser desenvolvido, pelo Governo Regional, no estrito cumprimento do seu Programa de Governo”, destacando, entre outras matérias, o facto da economia regional estar a crescer há 52 meses consecutivos, da taxa de desemprego ser a mais baixa dos últimos 21 anos e da aposta decisiva que está a ser feita na construção de mais Habitação, com um investimento maciço em todos os concelhos, assim como assumiu esperar “que o Orçamento do Estado para 2026 venha a cumprir os compromissos estabelecidos com os Madeirenses, sendo este um processo que se espera ver ainda melhorado, particularmente no que toca aos dossiês pendentes com a Região”.

Por fim, referiu José Prada, ficou decidido nesta reunião que será realizado um Conselho Regional no próximo dia 15 de Novembro, com as Eleições para as Comissões Políticas de Freguesia a terem lugar a 4 de Dezembro e o jantar de Natal a 13 de Dezembro.