Marcelo considera que Nobel da Paz "encoraja as aspirações democráticas de todos"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje a atribuição do Prémio Nobel da Paz à opositora do regime venezuelano María Corina Machado e considerou que esta decisão "reconhece e encoraja as aspirações democráticas de todos".

"O Presidente da República saúda a atribuição a María Corina Machado do Prémio Nobel da Paz 2025", lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado afirma que "María Corina Machado, que já em 2024 fora justamente galardoada, com Edmundo González Urrutia, com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, tem lutado de forma corajosa e abnegada pela democracia, justiça social e pleno respeito pelos direitos humanos dos venezuelanos".

"Esta atribuição do Nobel da Paz reconhece e encoraja as aspirações democráticas de todos", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

O Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, anunciou hoje o Comité Nobel Norueguês.

De acordo com a organização do Nobel, a opositora do regime venezuelano de Nicolás Maduro foi premiada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

Segundo o Comité, "enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela, María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos".