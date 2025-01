Milhares protestam na Áustria contra possibiidade de governo de extrema-direita

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Viena e outras cidades austríacas contra as negociações para a criação de um governo dirigido pelo ultranacionalista FPÖ, alertando para as ameaças à democracia e ao Estado de direito.

Sob o tema "Alarme para a República", os manifestantes formaram um 'cordão humano' em torno da sede do governo, no centro da cidade, na ação convocada por várias organizações não governamentais e grupos da sociedade civil.

Liderado por Herbert Kickl, o FPÖ, um dos partidos e extrema-direita mais antigos da Europa, fundado depois da Segunda Guerra Mundial por nazis, está a negociarcom o conservador ÖVP uma coligação de governo para os próximos cinco anos.

"Não queremos um chanceler Kickl, de um partido de extrema-direita (...) que vai contra as minorias, os dissidentes. Queremos una Áustria liberal e livre, e lutaremos para que contnue a ser assim", disse um dos participantes à Efe.

Kickl é um dos fundadores do grupo do Parlamento Europeu designado 'Patriotas por Europa', que também inclui o partido do primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán.

Com um discurso intransigente sobre a imigração, o FPÖ ganhou as legislativas de setembro com 29% dos votos.

Mas as suas posições extremistas levaram conservadores, social-democratas e liberais a procurar chegar a um acordo governamental.

Mas estas negociações fracassaram no passado final de semana, o que conduziu às atuais entre Kickl e os conservadores.

Além de Viena, houve mais manifestações em cidades como Graz, Salzburgo e Innsbruck.