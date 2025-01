Quatro portugueses no WTT Star Contender Doha

João Monteiro e Tiago Apolónia foram eliminados nas rondas de qualificação do WTT Star Contender Doha, competição que decorre no Lusail Sports Arena, em Doha, Qatar, e na qual Marcos Freitas e Shao Jieni tiveram entrada direta no mapa final.

João Monteiro (87.º do ranking mundial) e Tiago Apolónia (94.º) foram ambos afastados pelo sul-coreano Park Ganghyeon (345.º), respetivamente na 2.ª e na 3.ª ronda de qualificação. Tiago Apolónia venceu o francês Vincent Picard (182.º) por 3-0 na 2.ª ronda.

Marcos Freitas (50.º) vai defrontar o chinês Chen Yuanyu (55.º) e Jieni Shao (53.º) a indiana Diya Chitale (122.º), na ronda de 64 do mapa final.

Resultados de terça-feira, 7 de janeiro



Singulares Masculinos – Ronda de qualificação 3

Park Ganghyeon (KOR), 3 – Tiago Apolónia, 1 (11-7, 8-11, 11-9, 11-5)

Singulares Masculinos – Ronda de qualificação 2

João Monteiro, 0 – Park Ganghyeon (KOR), 3 (10-12, 7-11, 8-11)

Vincent Picard (FRA), 0 – Tiago Apolónia, 3 (5-11, 8-11, 5-11)

Programa de quarta-feira, 8 de janeiro

Singulares Masculinos – Ronda de 64

10h20: Marcos Freitas – Chen Yuanyu (CHN)

Singulares Femininos – Ronda de 64

09h45: Diya Chitale (IND) – Jieni Shao