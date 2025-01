Trump envia primeira vaga de imigrantes deportados dos EUA para a Guatemala

Os dois primeiros voos de deportação organizados pelo Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, chegaram hoje à Guatemala em aviões militares que partiram do Texas, informaram as autoridades guatemaltecas.

Segundo o Instituto Guatemalteco de Migração (IGM), um primeiro voo com 79 pessoas - 31 mulheres e 48 homens - maiores de idade aterrou na madrugada de hoje numa base da Força Aérea Guatemalteca, vinda de Laredo, Texas (EUA).

O segundo voo, também do Texas, aterrou poucas horas depois, mas ainda não há dados oficiais sobre o número de guatemaltecos que viajam.

De acordo com as imagens oficiais, os migrantes chegaram num avião da Força Aérea dos EUA, ao contrário dos deportados durante a anterior governação de Joe Biden, que regressaram em aeronaves alugadas.

A vice-Presidente da Guatemala, Karin Herrera, esteve presente durante a chegada do segundo voo de deportação e discursou aos seus compatriotas deportados.

No início desta semana, Herrera anunciou o programa "Regressar a Casa", através do qual a Guatemala espera reforçar a assistência social e económica às pessoas que foram expulsas dos Estados Unidos.

Além disso, as autoridades guatemaltecas anunciaram a abertura de alguns abrigos no norte do país em antecipação à possível chegada em massa de deportados nas próximas semanas.

Segundo as autoridades norte-americanas, as primeiras operações anti-imigrantes de Trump deixaram 538 pessoas detidas e centenas deportadas.

Trump prometeu durante a sua campanha eleitoral deportar mais de 10 milhões de pessoas durante o seu segundo mandato.