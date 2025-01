Quatro estabelecimentos de ensino encerrados no segundo dia de greve dos Técnicos de Apoio à Infância

A adesão à greve dos Técnicos de Apoio à Infância da Administração Pública Regional, no segundo e último dia de paralisação, levou ao encerramento de quatro estabelecimentos de ensino, mais um do que no primeiro dia.

Contactada pelo DIÁRIO, a Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia revela que tanto no turno da manhã como da tarde, a actividade lectiva esteve encerrada na “EB1/PE da Assomada, na EB1/PE das Figueirinhas (Santa Cruz), na EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa (Machico) e na EB/PE Bartolomeu Perestrelo (Funchal)”.

Informa, ainda, que dos 271 funcionários em exercícios de funções no turno da manhã desta sexta-feira, 95 aderiram à greve, o que corresponde a 35,1% do total de funcionários.

Além do encerramento de estabelecimentos de ensinos, oito instituições estiveram com a actividade lectiva parcialmente afectada, nomeadamente a EB1/PE/Creche da Nazaré, a EB1/PE da Achada, EB1/PE Prof. Eleutério de Aguiar (Funchal), EB1/PE/Creche de Água de Pena (Machico),EB1/PE/Creche da Ribeira Brava, EB1/PE da Serra de Água (Ribeira Brava),EB1/PE do Caniço e a EB1/PE/Creche de Santa Cruz (Santa Cruz).

O turno da tarde contou com uma maior adesão, onde dos 370 funcionários em exercício de funções, 138 aderiram à paralisação, correspondendo a 37,3% do total.

Face este aumento, mais três escolas juntaram-se às que estavam com a actividade parcialmente afectada: EB1/PE/Creche de Santo Amaro, EB1/PE do Areeiro e Lombada e EB1/PE Lombo dos Canhas (Ponta do Sol).

Os técnicos de apoio à infância pretendem uma valorização remuneratória, o fim da atribuição de tarefas de limpeza geral; o reconhecimento do acentuado desgaste físico e psicológico do exercício das funções e o direito às pausas nas interrupções do ano lectivo, entre outras reivindicações.