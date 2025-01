Madeira com zero mortes na campanha de segurança rodoviária 'O melhor presente é estar presente'

No período de Natal e do fim de ano, entre 18 de Dezembro de 2024 e 2 de Janeiro de 2025, através da campanha de segurança rodoviária 'O melhor presente é estar presente', a Região Autónoma da Madeira não registou nenhuma morte nas estradas.

Numa nota de imprensa enviada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) é dado conta que nesse período ocorreram 5.499 acidentes (menos 502 que no período homólogo anterior), dos quais resultaram 25 vítimas mortais (mais cinco do que em igual período do ano passado), 115 feridos graves (mais 8) e 1.692 feridos leves (mais 13).

As 25 vítimas mortais resultaram de 25 acidentes nos distritos de Aveiro (2 vítimas mortais), Beja (1 vítima mortal), Braga (2 vítimas mortais), Castelo Branco (1 vítima mortal), Faro (3 vítimas mortais), Guarda (1 vítima mortal), Leiria (3 vítimas mortais), Lisboa (6 vítimas mortais), Porto (1 vítima mortal), Santarém (2 vítimas mortais), Setúbal (2 vítimas mortais) e Viseu (1 vítima mortal).

Nos restantes seis distritos do Continente – Bragança, Coimbra, Évora, Portalegre, Viana do Castelo e Vila Real – bem como na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores, o objetivo de zero mortos nas estradas portuguesas foi atingido.