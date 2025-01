- "Estudo sobre desgaste rápido põe em causa antecipação das reformas"

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais que se publicam nesta quarta-feira, 29 de Janeiro de 2025.

No Correio da Manhã:

- "Ex-secretário de Estado da Administração Local. Governante demitido esconde empresa suspeita"

- "Hernâni Dias, que tutelava o Ordenamento do Território, não declarou firma constituída 13 dias antes de o Governo aprovar lei dos solos"

- "Ventura aponta problema psiquiátrico a Arruda"

- "Atraso na justiça solta megatraficante de droga"

- "Julgamento. 'Vice' de Gaia diz que relógios de luxo não são subornos"

- "Juventus - Benfica. Rui Costa garante Lage mas fala depois do jogo"

- "FC Porto. Venda de Galeno financia reforços"

- "Sporting-Bolonha. Gyokeres em dúvida para duelo decisivo"

- "Desemprego. Aumento de subsídio pago em fevereiro"

- "Tragédia no IC8. Acidente provoca dois mortos"

- "Funcionários pagos. PJ investiga greves em escola de Setúbal"

No Público:

- "Regulador quer seguradoras fora de 'planos de saúde' para evitar confusão"

- "Tecnologia. A 'startup' chinesa que abalou as convicções sobre a IA"

- "Três polémicas. Hernâni Dias cai e torna-se a primeira baixa do Governo"

- "Quadro data de 1824. Pintura de Domingos Sequeira redescoberta em França vai a leilão"

- "Referendo ao AL travado. Sete perguntas e respostas para perceber como tudo começou e o que vai acontecer agora [em Lisboa]"

- "No ano passado. Chegaram a Portugal 185 menores sozinhos"

- "Eleições são cenário. Estudantes fazem cair Governo da Sérvia"

- "Investigação. Como se conseguirão caçar buracos negros?"

No Jornal de Notícias:

- "Furtos nos supermercados batem recorde da década"

- "Champions. Tudo ou nada para leões e águias. Perder é proibido frente ao Bolonha, em Alvalade, e à Juventus, em Turim"

- "'Queremos ser competitivos, a história assim o exige'. Rui Borges, Sporting"

- "'Temos de fazer uma grande exibição, é a nossa ambição'. Bruno Lage, Benfica"

- "Mau tempo. Neve soma-se aos estragos causados pela chuva e vento"

- "North Festival. Mudança para o Estádio do Bessa com Ivete Sangalo no cartaz"

- "'Conversas de Café'. Presidente da AEP pede esforço para reter talento"

- "Imobiliário e lei dos solos causam primeira demissão no Governo de Montenegro"

- "Castelo Branco. Retirar helicópteros dos fogos é 'perigoso'"

- "Porto. Câmara acusa o Estado de gastar 'zero' nas escolas"

- "Banca. Máquinas em vez de balcões geram queixas dos clientes"

- "FC Porto. Dez milhões garantem reforço do extremo paulista William"

No Diário de Notícias:

- "Um em cada cinco doentes desistiu de esperar nas Urgências do Amadora-Sintra"

- "Qual é o pensamento político de André Ventura? Recandidatura para manter espaço político e seguir passos do clã Le Pen"

- "Margarida Corrêa de Aguiar [presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões]. 'Devia ser criada legislação específica para planos de saúde com proteção para o consumidor'"

- "Timothée Chalamet. 'Eu sou Bob Dylan'"

- "Educação. Ainda há escolas com amianto e centenas a precisar de obras de requalificação"

- "Comércio. Exportadores nacionais ainda mantém alguma esperança em 2025 apesar de Trump"

- "Narcotráfico. Catatumbo ou a morte da 'paz total' na Colômbia"

- "Memória. Museu da Farmácia expõe objetos dos campos de concentração nazis"

- "Análise. Chega 'não sai ileso' do episódio de Miguel Arruda"

No Negócios:

- "Estudo sobre desgaste rápido põe em causa antecipação das reformas"

- "China faz 'xeque ao rei' aos Estados Unidos com DeepSeek"

- "Derrocada em bolsa não tem de ser o princípio do fim das sete magníficas"

- "IA chinesa pisa os calcanhares do ChatGPT. Mas como?"

- "Casa Branca leva Fed a deixar juros em modo de pausa"

- "Infraestruturas. Autoestradas precisam de investimento de quatro mil milhões"

- "Habitação. Juros a descer reforçam procura por crédito"

- "Sustentabilidade 20/30. Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. 'É difícil prever o que quer que seja com esta nova Presidência' norte-americana"

No Jornal Económico:

- "Fundo de Resolução contrata assessor para avaliar Novobanco"

- "Grupo Vila Galé atinge recorde de receitas de 290 milhões"

- "Bruxelas quer construir 'mega fábricas' de IA para aumentar competitividade na Europa"

- "Primeiro-ministro aceita demissão de Hernâni Dias"

- "Rendas das casas desceram 2,7% em Lisboa"

- "Fed deverá fazer pausa no ciclo de descida de juros"

- "Família Gonçalves Teixeira é a 40.ª mais rica na lista da Forbes Portugal"

- "'Portugal é atrativo para o investimento em tecnologias limpas e hidrogénio' [ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho]"

- "Universidade do Minho lança aliança com 11 instituições de inovação"

- "Galego Abanca afasta novas compras em Portugal este ano"

- "'Nvidia? Impacto foi emblemático não só pela dimensão financeira', alerta analistas"

No Record:

- "Sporting-Bolonha. Alarme. Gyokeres abusou e vai parar"

- "Plano é ter o avançado em pleno no dragão"

- "Juventus-Benfica. 'Não vim a Itália pôr o lugar à disposição', Lage diz que defendeu o grupo e afasta cenário de saída"

- "Diogo Medeiros condenado em 2020. Conversa na garagem foi com ultra que apedrejou autocarro"

- "FC Porto. Anselmi causa impacto"

- "Mundial de Andebol. Paulo Pereira só pensa nas meias-finais. 'Não quero morrer sem uma medalha'"

No O Jogo:

- "Picar o ponto. Juventus-Benfica. Sporting-Bolonha. Empate basta a águias e leões para alcançarem play-off da Champions"

- "Bruno Lage: 'Não me espanta que surjam novos áudios'"

- "Otamendi: 'Os problemas que possam existir resolvem-se internamente'"

- "Rui Borges: 'Quero ser campeão nacional este ano'"

- "Gyokeres guardado para o Dragão e Harder titular esta noite"

- "Andebol. Touro e provocação antes do Portugal-Alemanha"

- "FC Porto. William Gomes mais perto. Negociações entre SAD portista e São Paulo avançaram e o brasileiro não treinou ontem"

- "Nápoles apenas sondou Galeno"

- "Martin Anselmi por quem o conhece. 'É da sua natureza estar perto dos jogadores'"

- "Braga. Aposta em Chissumba pode levar à saída de Yuri. Mercado de janeiro agita lado esquerdo da defesa da equipa bracarense"

- "V. Guimarães. Extremo oficializado e lateral fechado"

- "Vitória ainda tenta Beni"

E no A Bola:

- "Obrigado"

- "A Bola faz hoje 80 anos, Sporting e Benfica jogam o futuro na Champions"

- "Sporting-Bolonha. Gyokeres em dúvida; Rui Borges põe o foco na Liga"

- "Juventus-Benfica. Há tensão no ar e ninguém esquece os áudios"