Bombeiros resgatam turista que se sentiu mal nas serras do Funchal

Uma turista francesa de 44 anos sentiu-se mal esta tarde quando fazia um percurso pedestre nas serras do Funchal e teve de ser resgatada pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A estrangeira encontrava-se no Pico Escalvado, perto do Pico do Cedro, e não conseguia continuar a caminhada.

Os bombeiros já se encontram junto da vítima, que será depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.