Socialistas prometem Raio-X e pessoal técnico para centros de saúde

Foi após uma reunião com a delegação regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica que o Partido Socialista (PS) reivindicou equipamentos e técnicos de radiologia em alguns centros de saúde da Região com atendimento urgente.

Paulo Cafôfo ficou a par dos problemas da classe e o encontro serviu, também, para abordar as lacunas "graves" que existem neste domínio no Sistema de Saúde da Região, que inclui as unidades públicas, mas também as privadas.

Além dos problemas sentidos no laboratório do SESARAM, que já foram noticiadas pelo DIÁRIO, o foco foi colocado na ausência de equipamentos de raio-x nos cuidados de saúde primários, sobretudo nos centros de saúde que têm atendimento urgente, pese embora já esteja em curso um procedimento concursal para apetrechar algumas dessas unidades.

No comunicado enviado às redacções, o líder socialista deixou o compromisso de, com um governo do PS, haver radiologia "nalguns centros de saúde que têm urgências, como a Calheta, São Vicente ou Machico", considerando que tal medida permitiria melhorar os cuidados prestados à população. Promessas semelhantes têm sido várias vezes apontadas por Executivos do PSD, mas tardam em ser concretizadas.

Na ocasião, Paulo Cafôfo aproveitou também para lamentar que, "por culpa do PSD, que apresentou e viabilizou uma proposta para a não realização de sessões plenárias no Parlamento, não tenha sido possível discutir e aprovar o diploma referente à alteração nas carreiras destes profissionais, que já havia sido acordada com o Sindicato".

O líder socialista lembrou que, na altura, o PS manifestou-se contra esta decisão, porque "não há razão para a Assembleia não funcionar" e complementou, dizendo que "neste momento, a Assembleia nem foi dissolvida e os trabalhos foram interrompidos". Para Paulo Cafôfo, "havia condições para aprovar esse diploma e outros, mas, por culpa do PSD, tal não aconteceu".

No demais, com um governo socialista, lembrou o líder do PS regional, todos os funcionários públicos serão valorizados.