Saiba o que é a ‘memecoin’

Desde que Donald Trump tomou posse como 47 presidente dos Estados Unidos existe uma palavra que, de repente, ganhou fama: ‘memocoin’. Já ouviu falar? Não? Pois bem, explicamos o que se trata.

Uma “memecoin’ é uma criptomoeda ou activo virtual criado para efeitos humorísticos (mas que, pelo meio, pode valorizar ou desvalorizar bastante). A nova criptomoeda de Donald Trump continuou a valorizar-se até o montante detido pelo Presidente eleito e pelos seus parceiros valer mais de 52 mil milhões de dólares (50 mil milhões de euros), embora apenas no papel, por enquanto. Pelo meio, há conflitos de interesse e questões éticas que podem estar a ser ignoradas.

Cerca de 200 milhões de unidades desta moeda digital foram colocados no mercado desde sexta-feira. Os restantes 800 milhões de unidades deverão ser emitidos no prazo de três anos e serão inteiramente atribuídos a Donald Trump e aos seus parceiros neste projecto.

No domingo pelas 22h00, a $TRUMP, moeda lançada na passada sexta-feira, antes do republicano tomar posse, que passou a valer mais de 15 mil milhões de dólares, em cerca de três dias. Trump é dono de 80% das moedas disponíveis para negociar, através de empresas afiliadas da sua organização, o que significa que a sua fortuna e a da sua família está também a engordar.

A esse preço, os 800 milhões de unidades destinadas a Trump valerão 34 mil milhões de dólares (33 mil milhões de euros), colocando a fortuna do presidente eleito ao nível das 20 maiores dos Estados Unidos. Actualmente, e antes de ter em conta este novo ganho, o site da revista Forbes estima a fortuna de Donald Trump em 6,7 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros).

Com excepção das “stablecoins”, moedas digitais indexadas a moedas tradicionais como o dólar, as criptomoedas têm frequentemente flutuações extremamente voláteis, e não é raro que o seu preço caia abruptamente, em particular no caso das “meme coins”. O Trump chegou já a atingir os 75 dólares (72,9 euros), antes de recuar.

O futuro chefe de Estado norte-americano apresentou esta nova moeda digital como uma “meme coin”, uma criptomoeda concebida para capitalizar o entusiasmo popular em torno de uma personalidade, de um movimento ou de um fenómeno viral na Internet. A “meme coin” não tem utilidade económica ou transacional e é frequentemente identificada como um activo puramente especulativo.

No domingo, foi a vez de a futura primeira-dama, Melania Trump, colocar online a sua própria criptomoeda, batizada Melania.

Inicialmente contra as criptomoedas, Donald Trump deu uma reviravolta radical durante a sua recente campanha presidencial, acabando por defendê-las. Prometeu favorecer o desenvolvimento desse setor, nomeadamente através da redução da regulamentação.

Antes da criação da sua própria moeda digital, empresários ligados a Donald Trump lançaram, em meados de Outubro, uma plataforma de criptomoedas denominada World Liberty Financial.

Características principais das Memecoins:

Origem humorística ou baseada em memes:

Muitas memecoins são criadas para se divertir, baseando-se em memes populares da internet. Exemplos incluem o Dogecoin (inspirado pelo meme do cachorro "Doge") e Shiba Inu. Alta volatilidade:

Por serem frequentemente impulsionadas pela "hype" da comunidade ou campanhas virais, os preços das memecoins podem subir ou descer drasticamente em curtos períodos. Comunidade forte:

O sucesso de uma memecoin geralmente depende do engajamento de sua comunidade. Usuários frequentemente promovem a moeda em redes sociais, fóruns e campanhas virais. Pouca ou nenhuma utilidade prática:

Muitas memecoins não têm um propósito tecnológico sólido ou uma aplicação prática clara, ao contrário de criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum. Risco elevado:

Devido à natureza especulativa e à dependência de tendências, investir em memecoins é altamente arriscado.

Exemplos Populares:

Dogecoin (DOGE): Criado como uma piada em 2013, mas ganhou popularidade massiva com o apoio de celebridades como Elon Musk.

Shiba Inu (SHIB): Uma alternativa ao Dogecoin, frequentemente chamada de "Dogecoin Killer".

Pepe Coin: Baseado no famoso meme do sapo Pepe.

Importante:

Embora as memecoins possam trazer lucros para alguns, é crucial entender que investir nelas é altamente especulativo. Muitas vezes, não possuem fundamentos sólidos, e os preços dependem de tendências passageiras. Faça sempre uma pesquisa aprofundada antes de investir em qualquer activo, incluindo memecoins.