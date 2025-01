Albuquerque ‘responde’ a Manuel António: “Não há nada a fazer”

“Não há nada a fazer” é a resposta de Miguel Albuquerque reagindo ao pedido de Manuel António Correia de reunião “com a máxima urgência” para analisar "uma a uma" as 540 assinaturas

Manuel António Correia pede reunião imediata para analisar "uma a uma" as 540 assinaturas Manuel António Correia vem, através de comunicado, solicitar uma "reunião imediata" para analisar e validar assinaturas do pedido da realização de um congresso regional extraordinário do PSD-Madeira.

Antigo dirigente do PSD-Madeira diz que é "fundamental" esclarecer a situação, "com a máxima urgência" do pedido da realização de um congresso regional extraordinário do PSD-Madeira.

Confrontado com a exigência do adversário interno, o presidente do PSD/M começou por responder que “o Conselho de Jurisdição e o Secretariado já tomaram as decisões”, afirmando ainda que “o Partido tem os serviços abertos” e “qualquer pessoa pode constatar e pedir para verificar os seus dossiês”, numa alusão ao polémico processo desencadeado por Manuel António Correia.

Para Miguel Albuquerque, doravante importa ultrapassar divergências e unir o partido para ganhar as eleições Regionais dentro de dois meses.

“A questão [agora] é acabar com esta questão interna porque não há nada a fazer neste momento senão as pessoas se unirem e se integrarem no projecto comum”, diz em jeito de apelo. Reitera o que vem dizendo sobre Manuel António e os seus seguidores. “Da minha parte tenho total disponibilidade. Não tenho qualquer hostilidade relativamente a qualquer militante”.

Albuquerque promete “continuar a trabalhar na unidade do partido, porque nós temos desafios pela frente, para além, obviamente, daquilo que que são os egos de cada um, temos que encontrar uma plataforma de entendimento, é fundamental, entre todos os militantes que comungam os princípios autonomistas e sociais democráticos, para termos um bom resultado nas eleições e conseguirmos criar um governo maioritário para governar a Madeira”, afirmou à margem de visita à empresa RJP – Clean Solution, Lda., no Caniço.

Sobre a lista de candidatos do PSD/M às eleições Regionais antecipadas de 23 de Março, que têm de ser entregues no Tribunal até 10 de Fevereiro, alegou que só a partir da próxima semana irá se debruçar sobre o assunto.

“Só na próxima semana vamos começar a trabalhar nisso”, respondeu.