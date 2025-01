Von der Leyen propõe nova estratégia para UE lidar com "dura competição geoestratégica"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai apresentar na próxima semana uma estratégia para tornar a economia comunitária mais competitiva, defendendo que há trabalho a fazer face à "dura competição geoestratégica".

"Temos trabalho a fazer aqui em casa e, se queremos proteger os nossos interesses e defender os nossos valores, temos também de ser economicamente fortes. A Europa dispõe de todos os instrumentos para desempenhar com êxito o seu papel no equilíbrio de poderes", disse Ursula von der Leyen, intervindo na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

Dois dias após a tomada de posse do novo Presidente norte-americano, Donald Trump, e quando a UE teme impactos económicos e comerciais desta nova administração, a líder do executivo comunitário apontou as primeiras três semanas de 2025 como "um vislumbre da mudança que está a chegar à política mundial".

"Entrámos numa nova era de dura competição geoestratégica, estamos a lidar com potências de dimensão continental e estas envolvem-se umas com as outras com base sobretudo em interesses. Esta nova dinâmica vai dominar cada vez mais as relações entre os atores mundiais e as regras do jogo estão a mudar. Nós, na Europa, podemos não gostar desta nova realidade, mas temos de lidar com ela", elencou Ursula von der Leyen.

Para defender os valores europeus, a responsável anunciou que irá apresentar, na próxima semana e após um ligeiro atraso, a "nova Bússola da Competitividade", estratégia para tornar economia comunitária mais competitiva face a concorrentes como os Estados Unidos e China e que será "a estrela norte da nova Comissão e orientará o nosso trabalho nos próximos cinco anos".

"Estabelecemos três objetivos: em primeiro lugar, reduzir o défice de inovação em relação aos nossos concorrentes; em segundo lugar, um roteiro comum para a descarbonização e a competitividade; e, em terceiro lugar, reforçar a nossa resiliência e segurança económicas", adiantou Ursula von der Leyen.

Esta intervenção foi feita naquele que foi o primeiro debate em plenário do Parlamento Europeu do novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, a quem a presidente da Comissão Europeia agradeceu "a excelente colaboração nas primeiras semanas do mandato", já que ambos iniciaram funções em dezembro passado.