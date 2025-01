Sérgio Gonçalves defende "frente comum" para as regiões ultraperiféricas

As regiões ultraperiféricas (RUP) da União Europeia estiveram no centro das atenções esta semana em Estrasburgo, durante uma reunião entre os presidentes das RUP e os deputados ao Parlamento Europeu. reeuropeus, regionais. Esta reunião contou ainda com a participação de António Costa, Presidente do Conselho Europeu, Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, e Raffaele Fitto, Vice-Presidente da Comissão Europeia para a Coesão e Reformas.

O eurodeputado Sérgio Gonçalves foi um dos intervenientes, tendo aproveitado para destacar a necessidade de manter um modelo descentralizado da política de coesão no próximo Quadro Financeiro Plurianual e apelado a um reforço do investimento para promover a transição verde e digital, em particular no que aos transportes diz respeito.

Reforçou a necessidade de criação de um mecanismo permanente de resposta a crises para fazer face às catástrofes naturais decorrentes das alterações climáticas e criar medidas de combate à pobreza e às desigualdades, em particular com a criação de emprego qualificado e políticas da habitação acessível, como refere em nota à imprensa.

Nas intervenções iniciais, António Costa afirmou que as RUPs “expandem a presença da União Europeia no mundo”, comprometendo-se a assegurar que terão lugar central nas políticas de coesão. Roberta Metsola apelou à necessidade de respostas específicas para os desafios únicos destas regiões, como os custos elevados de vida e a vulnerabilidade às alterações climáticas. Por sua vez, Raffaele Fitto reafirmou o compromisso da Comissão Europeia com estas regiões e com instrumentos como o POSEI, que são essenciais para enfrentar os custos adicionais que advêm da condição ultraperiférica destas regiões.

A resposta da União Europeia à catástrofe em Mayotte, região ultraperiférica francesa localizada no Oceano Índico, foi dada pelos vários representantes das instituições europeias como um exemplo claro de como a solidariedade e coordenação podem fazer a diferença, conforme solicitado por Huguette Bello, Presidente da Conferência das RUPs e da região da Reunião. Bello apelou também a um posicionamento conjunto das regiões na defesa dos seus interesses para garantir a resiliência destas regiões e um Quadro Financeiro Plurianual mais favorável no próximo período 2027-2034, cuja discussão começará já em 2025.

Na opinião de Sérgio Gonçalves, esta conferência foi importante para ‘’perceber que só com uma frente comum que englobe todos os deputados oriundos das RUP, independentemente dos partidos ou grupos políticos a que pertencem, é que poderemos defender medidas e soluções para os problemas destas regiões em função das suas especificidades’’.