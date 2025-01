A estância de esqui espanhola de Astún, nos Pirenéus, reabriu hoje, um dia depois de um acidente com um teleférico terem resultado 30 feridos, dois dos quais ainda hospitalizados, e sobre o qual foram iniciadas investigações.

A estância, perto da fronteira francesa, apresenta uma atividade normal, com telecadeiras a funcionar e esquiadores a descer as pistas, segundo imagens transmitidas pela televisão pública espanhola TVE.

O teleférico que se despenhou permanece fechado para permitir que os investigadores trabalhem no esclarecimento das circunstâncias da avaria, disse Andres Pita, diretor-adjunto da empresa que gere a estância, Eivasa.

O acidente, que ocorreu na manhã de sábado, aconteceu depois de uma roldana do teleférico, que transportava 80 pessoas na altura, ter falhado, provocando a perda de tensão do cabo, a queda de algumas cadeiras e a desestabilização grave de outras.

"De repente, ouvimos um barulho e caímos no chão, dentro das telecadeiras. Saltámos umas cinco vezes, doíam-nos as costas ou ficámos com nódoas negras, mas algumas pessoas caíram dos assentos", disse Maria Moreno, uma das esquiadoras do teleférico, à TVE no sábado.

Dez dos 30 feridos foram hospitalizados, dois dos quais continuavam internados hoje com ferimentos em Saragoça, a capital da região de Aragão onde se situa a estância de esqui.

Num comunicado emitido no sábado à noite, a Eivasa declarou "desconhecer as causas do acidente, que estão atualmente a ser investigadas".

Foram iniciadas três investigações paralelas, explicou Pita: uma pela polícia, outra dirigida "pelo governo de Aragão e a nossa, efetuada pelos nossos técnicos e pelo fabricante" das telecadeiras.

"Todas as instalações", não apenas a que esteve envolvida no acidente, "mas todas as instalações estão atualizadas e foram submetidas às inspeções exigidas por lei. A legislação sobre o transporte por cabo em Aragão é muito exigente", afirmou Andres Pita.