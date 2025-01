Real Madrid nos 'quartos' da Taça do Rei após prolongamento, Athletic eliminado

O Real Madrid apurou-se hoje para os 'quartos' da Taça do Rei de futebol, mas precisou de prolongamento para bater em casa o Celta de Vigo (5-2), enquanto o Osasuna eliminou o detentor do título Athletic (3-2).

Golos das 'estrelas' Mbappé, aos 37 minutos, após muito protestado penálti na área contrária, e Vinicius Júnior, aos 48, pareciam encaminhar os 'merengues' para um apuramento tranquilo, mas os galegos empataram ao cair do pano, por Bamba (83) e uma grande penalidade de Marcos Alonso (90+1).

Na 'ressaca' da 'manita' (2-5) sofrida face ao FC Barcelona na final da Supertaça, a equipa de Carlo Ancelotti conseguiu responder no tempo extra, com dois golos do 'menino' Endrick, aos 108 e 120, e outro de Valverde, aos 112.

Antes, o Osasuna foi ao País Basco surpreender o detentor do título, com dois golos do croata Budimir, aos 44 e aos 70, a darem a melhor sequência a um tento inaugural de Oroz, aos 40.

Nico Williams, aos 45+3, e De Marcos, aos 55, ainda conseguiram fazer o 2-2, mas o avançado croata acabou por colocar o Osasuna na próxima fase, deixando o campeão pelo caminho.

À mesma hora, outro emblema basco tinha melhor sorte ante outro emblema dos arredores de Madrid, com a Real Sociedad a vencer por 3-1 o Rayo Vallecano, que acabou o jogo com menos um por expulsão de Pacha (77 minutos), tendo marcado apenas num penálti, convertido por Trejo, aos 45+7.

Oyarzabal, aos 23 minutos, Olasagasti, aos 45+1, e Sergio Gómez, aos 79, fizeram os golos do triunfo 'txuri urdin'.

O quadro dos quartos de final da competição ficou assim completo, juntando-se estes três emblemas a FC Barcelona, Atlético de Madrid, Leganés, Getafe e Valência.