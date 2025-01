Noah Madsen renova até 2026

O Marítimo anunciou, nas redes sociais, a renovação do contrato com Noah Madsen, central dinamarquês de 23 anos, por mais uma temporada. Com o vínculo contratrual a terminar em Junho, foi agora acertada a continuidade de Noah até 2026.

Refira-se que Noah Madsen, que começou a presente época a jogar pela equipa B, pela qual alinhou em dois jogos, com a chegada de Silas, foi aposta do treinador que havia sucedido a Fábio Pereira, tendo sido titular em três jogos consecutivos (União de Leiria, FC Porto B e Académico de Viseu), curiosamente no melhor período dos verde-rubros esta época, consubstanciada em um empate e duas vitórias, e apenas com um golo sofrido.

Com a saída de Silas, o central dinanarquês desapareceu das opções de Rui Duarte, o terceiro treinador da temporada, só sendo chamada para o embate da última jornada, na derrota em Vizela, em que entrou nos minutos finais da partida. Jogo que marcou a saída de Rui Duarte dos comandos técnicos da equipa maritimista.

Refira-se que o central maritimista, formado nos dinamarqueses do Vejle BK, ingressou nos sub-19 do Nacional em 2019/20, de onde saltou para o Estrela da Amadora. Ingressou no Marítimo em 2021/23, para jogar nos Sub-23 e na equipa B.