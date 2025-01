Um dos incêndios de Los Angeles avança para o bairro rico de Brentwood

Um dos incêndios ativos de Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos, avançava hoje sobre o bairro residencial de Brentwood, um dos mais ricos daquele condado.

O incêndio de Palisades, o maior dos seis fogos que permanecem ativos no condado de Los Angeles, avançava hoje em direção a Brentwood, um dos bairros mais ricos de Los Angeles, a par de Bel-Air e Beverly Hills, onde estão localizadas propriedades multimilionárias.

Naquela zona, têm casas celebridades como o ator e antigo governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, o presidente da Disney, Bob Iger, e o jogador de basquetebol Lebron James, de acordo com o jornal The New York Times.

A corporação de bombeiros de Los Angeles emitiu uma ordem de evacuação imediata em grande parte de Brentwood, assim como em áreas do bairro de Encino, devido à ameaça que as chamas representa para toda aquela zona.

Um porta-voz da corporação afirmou que o incêndio movia-se rapidamente em direção a uma área "densamente povoada", mostrando a sua preocupação com a progressão das chamas.

Os incêndios naquela zona dos Estados Unidos provocaram já 11 mortos e destruíram mais de 14 mil hectares e 12 mil edifícios.

A empresa AccuWeather estima que os incêndios tenham um custo de entre 135 e 150 mil milhões de dólares (entre 131 e 146 mil milhões de euros).