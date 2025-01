Os últimos a nascer

Os dentes do siso são os últimos dentes a nascer e estão frequentemente associados à necessidade de extração.

Na rubrica 'Explicador' deste domingo, 12 de Janeiro, conheça as principais questões sobre os terceiros molares.

O que são os dentes do siso?

Os dentes do siso ou terceiros molares são os últimos dentes a se formar. Na maioria dos casos, surgem no término das arcadas dentárias em ambos os lados, dois na parte superior e dois na parte inferior.

Os terceiros molares desempenhavam um papel essencial na alimentação dos nossos antepassados, que consumiam alimentos crus e fibrosos. No entanto, com a evolução da dieta humana, os dentes do siso tornaram-se menos necessários e frequentemente problemáticos.

Quando nascem os dentes do siso?

Os dentes do siso costumam nascer entre os 17 e os 25 anos de idade, um período da vida que coincidiu historicamente com a 'sabedoria' da idade adulta, dando origem ao seu nome popular de 'dente do juízo'.

A sua erupção pode, contudo, variar de pessoa para pessoa. Em algumas situações, os dentes do siso podem nascer mais tarde, nunca se desenvolver ou permanecer completamente inclusos, ou seja, sob a gengiva. Há ainda casos em que apenas nasce um dos quatros dentes do siso.

Que problemas estão associados aos dentes do siso?

Nem todos os dentes do siso causam problemas. No entanto, devido ao espaço reduzido na arcada dentária moderna, a erupção destes dentes pode ser acompanhada por vários inconvenientes.

Os dentes do siso estão frequentemente associados a dor e inflamação causada pela pressão nos dentes vizinhos; infecções (pericoronarite) quando o dente não erupciona completamente; alguns dentes do siso permanecem presos no osso ou nas gengivas (inclusos), aumentando o risco de complicações; a falta de espaço pode também fazer com que os dentes do siso empurrarem outros dentes, comprometendo a alinhamento da arcada dentária.

Quando é necessário extrair os dentes do siso?

A decisão de remover os dentes do siso cabe a um especialista em medicina dentária e depende da posição dos dentes, do impacto que causam e dos sintomas apresentados.

A extração pode ser indicada quando os terceiros molares causam dor persistente ou infecções recorrentes; em casos de dentes inclusos que representem riscos para a saúde bucal; se houver a grande probabilidade de provocarem desalinhamento dos dentes ou comprometerem tratamentos ortodônticos; quando formam quistos ou outros problemas na região do maxilar.

Dada a evolução humana, o maxilar tornou-se demasiado pequeno para alojar todos os 38 dentes. Grande parte da população possui espaço para um máximo de 28 dentes, o que torna impossível o nascimento ou a permanência de forma adequada dos quatro dentes do siso na boca.

No caso de os dentes do siso erupcionarem normalmente, estiverem saudáveis e alinhados, a sua extração pode não ser necessária.

Que cuidados devemos ter após a extração do(s) siso(s)?

A remoção dos dentes do siso é uma intervenção comum, realizada, normalmente, sob anestesia local. O procedimente provoca, naturalmente, alguma dor e algum desconforto.

Após a extracção, é recomendado descanso e a aplicação de gelo para reduzir o inchaço. Os utentes devem evitar alimentos duros ou quentes nos primeiros dias e manter a higienização bucal cuidadosa, evitando a área da cirurgia.