Painel ripado: A tendência que veio para ficar

São pequenos detalhes que podem fazer grande diferença na decoração da sua casa. Os painéis ripados acústicos são a escolha perfeita para quem deseja transformar qualquer espaço do seu lar, sem grandes esforços a nível de mão-de-obra.

A Casa Santo António dispõe deste produto em várias tonalidades, consoante a sua preferência. Há tons mais claros, mais escuros, passando pelo preto. Na verdade, uma grande panóplia.

Detalhes em móveis, divisórias de ambientes, preenchimento de paredes, há inúmeras possibilidade. E não é de hoje que os painéis ripados estão em alta no universo da decoração. O que já era tendência, veio mesmo para ficar.

Além da grande mais-valia que trazem a nível de estética, estes painéis oferecem uma solução que reduz o ruído, criando ambientes mais tranquilos e confortáveis.

Além da sua funcionalidade, a instalação é simples e rápida, sendo uma excelente opção para quem deseja renovar rapidamente o espaço. Além do mais, estes painéis são versáteis e podem ser aplicados em salas de estar, quartos, escritórios, restaurantes e até em estúdios de gravação, elevando tanto a estética quanto a funcionalidade dos ambientes.

Por isso, se procura um produto que combine conforto acústico com um design de alta qualidade, os painéis ripados de madeira da Casa Santo António são a escolha ideal para transformar qualquer espaço num ambiente moderno e aconchegante.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

