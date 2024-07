Castanheiro Boutique Hotel ganha reconhecimento mundial com duplo prémio pela Excelência e Sustentabilidade

O Castanheiro Boutique Hotel, situado em pleno centro da cidade, a poucos passos dos principais pontos turísticos do Funchal, celebra a conquista de dois prémios de prestígio que reconhecem o seu compromisso com o conforto, o bem-estar dos hóspedes e as práticas sustentáveis.

Green Key

Um dos prémios é o prestigiado galardão Green Key, uma iniciativa da Foundation for Environmental Education, na Dinamarca, e coordenada em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação com o apoio de outras diversas entidades públicas e privadas, cujo objectivo é sensibilizar para a adopção de práticas sustentáveis e promover o turismo sustentável.

O Castanheiro Boutique Hotel orgulha-se do reconhecimento internacional recebido, que comprova o seu compromisso duradouro em oferecer uma experiência única aos hóspedes, sempre com a responsabilidade socioambiental em mente. Através de medidas como a redução do consumo de energia e água, a gestão eficiente de resíduos e a promoção de práticas socialmente responsáveis, o hotel demonstra a sua dedicação a um futuro sustentável para o planeta.

Travelers' Choice Awards: Best Of The Best 2024

O Castanheiro Boutique Hotel alcançou também um novo patamar de excelência ao ser galardoado com o prémio "'Travelers' Choice Awards: Best Of The Best 2024" do Tripadvisor, uma distinção anual que reconhece os destinos, hotéis, restaurantes e actividades mais aclamados em todo o mundo, com base em avaliações recebidas ao longo de um ano.

Este prémio prestigiado coloca o Castanheiro Boutique Hotel no topo do ranking do Tripadvisor, figurando entre o 1% dos hotéis do mundo, mais bem avaliados da plataforma.

Ao ser honrado com estes prémios, o Castanheiro Boutique Hotel consolida a sua posição como referência de excelência no panorama hoteleiro mundial. Mais do que um destino, o hotel destaca-se ao combinar requinte, conforto e práticas sustentáveis. Vá conhecer esta unidade hoteleira!

Para mais informações, visite o site e as redes sociais do Castanheiro Boutique Hotel:

