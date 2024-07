Descubra o Enseada Food and Drinks no Clube Naval do Funchal

Cansado da monotonia? Vá até ao Enseada Food and Drinks e prepare-se para uma experiência sensorial surpreendente!

O Enseada Food and Drinks, situado no Piso 1 do Clube Naval do Funchal, oferece vistas panorâmicas incríveis do oceano Atlântico, proporcionando um ambiente relaxante e sofisticado.

O menu do Enseada Food and Drinks está repleto de pratos cheios de sabor, com opções diversas para todos os gostos. Para complementar as refeições, o espaço oferece uma extensa carta de bebidas, onde se inclui cocktails de assinatura, que prometem surpreender.

Destacam-se também as noites de Sexta e Sábado, onde poderá usufruir do MUSIC SET ENSEADA, com música ao vivo e DJs que criam a atmosfera perfeita para finalizar a sua semana em grande estilo, com amigos e família.

Vá descobrir o novo ponto de encontro na cidade do Funchal.

Entrada Livre, aberto ao público em geral.

Enseada Food and Drinks

Clube Naval do Funchal Piso 1

Rua da Quinta Calaça nº32, Funchal, Portugal

Quarta-feira a sábado, das 18h às 24h

Estacionamento Tecnovia, na Rotunda da Rua da Quinta Calaça, aberto até as 00h