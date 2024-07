Formar novos (e bons) políticos

1. Seja no passado, na circunstância presente ou mesmo no futuro, toda a ação política é a aplicação de um conjunto de escolhas (e respostas) para os problemas dos cidadãos e estas devem ser encontradas por aqueles (políticos) que se associam, coligam ou dissociam – e, neste último caso, entram em conflito – no espaço (“arena”) da distribuição do recurso por todos cobiçado, isto é, o “poder”.

Infelizmente, na Madeira e território continental, a opinião vulgarizada é de que os políticos (e o próprio sistema concebido) não têm sabido atender convenientemente às várias exigências/necessidades de prosperidade da região/país e, para muitos de nós, os governos dos últimos 20/30 anos têm alocado mal os parcos recursos públicos (não esquecendo os vários mil M€ de fundos obtidos por Portugal para se aproximar da média de desenvolvimento europeu) e estão condicionados por poderosos grupos de interesse empresariais (ou por grupos corporativos), e não têm servido o interesse nacional (ou, então, não têm a vontade exigida!).

O país precisa de confiar na política e nos (seus) políticos, mas, ao invés, as suas más decisões e atitudes/condutas (agora alvo de ampla investigação criminal, exposição social e condenação pública), têm feito caminho inverso e não há (pelo menos até agora) grandes sinais de melhoria.

São abundantes e claras as demonstrações de desencanto e descrença diante a classe política vigente (e partidos ditos “tradicionais”), cada vez mais profissionalizada, agarrada e fascinada com o poder. A desconfiança dos cidadãos exterioriza-se de forma bem visível e audível (quem ainda não escutou, por exemplo, em pequenas conversas de café expressões como “os políticos só se preocupam com a vida deles”, “são corruptos/vigaristas”, “querem é tacho/poleiro”, “roubam o povo, mas sentem-se impunes/protegidos”, “eles prometem/oferecem muito durante o período da campanha, mas depois não cumprem...”), e a elevada percentagem de abstenção na hora de acorrer às urnas e de escolher quem vai governar e quem representa os cidadãos é um claro testemunho de tudo isto. Lamentavelmente, muitos ainda acreditam que é possível continuar a enganar o povo, mas este é sábio e excecionalmente já se deixa ludibriar. Está esgotado de tanta mentira e demagogia! Como alguém disse, “o nosso povo (já) não é burro” e tudo isto conduziu à perda de credibilidade dos políticos e da política, tornando-se necessário procurar novos protagonistas, novas escolhas e novas respostas, saindo inclusive das categorias clássicas – desconstruindo o “palco atual” – e indo até aos extremos (partidos políticos designados “radicais”), agora viável com uma “nova” pluralidade democrática e selando um novo contrato social, mais patrocinado pelas emoções/paixões do que por uma racionalidade e ética da responsabilidade. É essencial também aqui acrescentar que a classe política portuguesa está envelhecida. Se é verdade que a revolução de abril de 1974 injetou mais juventude nos cargos políticos — metade dos eleitos para a Constituinte não tinha ainda chegado aos 40 anos —, a premência de um reiterado rejuvenescimento desta classe ficou descurada e, por exemplo, a “idade média do Parlamento português” tem vindo a subir, ou seja, a tendência para o envelhecimento médio dos nossos políticos é natural, pois a elite política tem sempre uma inclinação para se querer manter no poder (a título de exemplo, António Costa era até março último o 2º primeiro-ministro mais velho dos 27 que compõem a UE e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já conta com 75 anos). Se os políticos mais velhos têm mais experiência (conhecimento das matérias/assuntos, mas também vícios, interesses instalados…), por outro lado, os mais novos têm outras valências tais como diferentes ideias/propostas, a aptidão para absorverem novas (e mais) informações (flexibilidade cognitiva, altitudinal e ideológica), mais rapidez/pragmatismo; em muitos casos, outra criatividade (inovação nos processos e liderança), novas formas de aproximação aos eleitores e de intervenção/comunicação pública, como a internet (uso das redes sociais)… e uma maior vontade para agir e de mudança.

2. Por volta do séc. Vº a.C., nas cidades gregas e em particular Atenas, nasceu aquilo a que podemos chamar “um ensino para a Democracia”, isto é, os novos educadores sentiram a necessidade de criar e formar uma elite renascente que assumisse a liderança da Pólis (Cidade-Estado). Para tal, os sofistas (educadores políticos) afluem aos centros urbanos para responder às necessidades criadas pelo novo regime democrático e ensinam a areté (virtude) política, ou seja, preparam os espíritos dos jovens para assumirem a carreira de “homens de Estado”, para se tornarem nos futuros líderes/chefes da cidade. Dito por outras palavras, instruíam a «arte da política» e tinham sobretudo uma ambição de ordem pragmática, pelo que como professores de retórica política dominavam a estrutura e as leis da linguagem (gramática, morfologia, sinonímia), as figuras da retórica (tropos, sonoridades, tipos de discurso…) e também os autores clássicos. De forma sintética, estes sofistas treinavam os jovens para a vida política e, tal como hoje, o que importa nesta não é apreender, possuir e expor a Verdade, mas ter, em todas as circunstâncias, sempre razão. Em suma, saber fazer passar, perante um qualquer público, a sua tese com verosímil e conseguir ganhar os debates públicos conquistando assim o poder. O ensino era centralizado em duas áreas/“artes” complementares específicas do debate político: a dialética, a arte de bem argumentar (sustentar e vencer qualquer discurso), e a retórica, arte de bem falar (“de construção de um discurso – logos – eloquente e vencedor).

Passados mais de 2500 anos, muitos dos ensinamentos transmitidos pelos sofistas (o domínio de uma técnica argumentativa/persuasiva) estão ainda presentes nos nossos políticos e na sua práxis, mas a nossa democracia está “doente” e as suas “dores” – e eventual ruína – são já muitas e agudas, sobretudo agora que o debate político está mais centrado no jogo político-partidário e nas paixões/emoções, credibilidade ou falta de honestidade dos nossos líderes, do quem em solucionar, de facto, os problemas dos cidadãos e país.

Portugal precisa de um nova geração de políticos que tenha como principal missão inovar na forma de fazer política e aperfeiçoar a democracia. Precisamos, imperiosa e urgentemente, de novos líderes, de políticos inspiradores, transformadores, humanistas, com sentido de justiça social, carismáticos, visionários…, de uma jovem geração de mulheres e homens que queiram aprender e atendam às reais necessidades dos cidadãos (e do Bem Comum) e saibam encontrar as adequadas respostas para os desafios atuais e do futuro! Necessitamos de vigorosos políticos que para além do domínio da “ciência do bem dizer” (retórica), tenham também elevadas competências éticas, de liderança, que saibam dialogar e negociar com o Outro e com todas forças vivas da sociedade, que tenham conhecimento das estruturas do poder regional e local, mas igualmente das instituições europeias e mundiais; que saibam como criar e implementar boas (e justas) políticas públicas, que disponham de uma particular atenção (e foco) pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU, que honrem o passado e tenham um rumo/prioridades bem definidas para o futuro. Em síntese, que estejam capacitados para serem bons atores no sistema democrático, aptos para saber ouvir, aprender incessantemente e decidir conforme as regras (lei) e com o acerto possível… e que queiram resolver os problemas dos cidadãos e do mundo real.