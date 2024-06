Se está a planear umas férias nas Canárias e procura os melhores hotéis e resorts em Gran Canária, não procure mais.

Aqui estão algumas das principais opções de alojamento na ilha, desde resorts luxuosos a hotéis com regime tudo incluído, todos eles garantindo uma experiência inesquecível.

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso • Resort 5 Estrelas

Com uma arquitectura inspirada nas aldeias típicas das ilhas Canárias, o Villa del Conde Resort é uma obra-prima de beleza e conforto.

Situado em Meloneras, este resort de cinco estrelas oferece acesso directo à praia, um spa Thalasso de renome mundial e uma variedade de restaurantes gourmet. Ideal para quem procura combinar sofisticação com relaxamento e tranquilidade.

Lopesan Baobab Resort • Resort 5 Estrelas

O Lopesan Baobab Resort é uma homenagem à natureza africana, com uma decoração impressionante que inclui um impressionante jardim botânico.

Localizado em Meloneras, este resort cinco estrelas oferece uma vasta gama de actividades para todas as idades, incluindo piscinas temáticas, restaurantes gourmet e um spa de luxo.

Uma escolha perfeita para uma experiência encantadora com um serviço, entretenimento e atmosfera de outro nível.

Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa • Resort 5 Estrelas

Este resort de luxo é um verdadeiro oásis à beira-mar, oferecendo vistas deslumbrantes para o Oceano Atlântico.

Combinando elegância com conforto, o Lopesan Costa Meloneras Resort é conhecido pelo seu spa de classe mundial, piscinas expansivas e uma variedade de opções gastronómicas. Ideal para quem procura uma experiência de resort de luxo.

Hotel Faro • A Lopesan Collection Hotel • Hotel 5 Estrelas

Situado junto ao emblemático farol de Maspalomas, o Hotel Faro oferece uma localização privilegiada e vistas panorâmicas sobre o mar.

Este hotel boutique de cinco estrelas combina design contemporâneo com um ambiente tranquilo, oferecendo aos hóspedes uma experiência exclusiva. Desfrute de quartos elegantes, um rooftop bar com vistas espectaculares e acesso directo à praia.

Explorar Gran Canaria com uma estadia num destes hotéis e resorts pode transformar por completo as suas férias na ilha. Desde os resorts de luxo com tudo incluído até hotéis boutique exclusivos, a ilha oferece uma variedade de opções para todos os gostos e orçamentos e pode encontrar mais sugestões aqui!

Fotos: Resorts Gran Canária - Lopesan Baobab Resort; Resorts Gran Canária – Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso; Hotéis Gran Canária – Hotel Faro A Lopesan Collection Hotel; Resorts Gran Canária – Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa