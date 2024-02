O Naval Beach Club assume o protagonismo com a chegada de dois mestres na arte da mixologia ao seu espaço: Telma Rodrigues e Miguel Gouveia, as brilhantes mentes por trás do prestigiado Revolucion Rock Bar. Com uma reputação consolidada, tanto entre locais como turistas, este duo carismático prepara-se para encantar o paladar de todos os que visitem o Naval Beach Club, criando uma experiência gustativa única.

Telma Rodrigues e Miguel Gouveia trazem consigo o toque único do Revolucion Rock Bar para o Piso 0 do Naval Beach Club, durante todo o mês de Fevereiro, oferecendo uma selecção exuberante de cocktails de requinte. Das 18h às 00h, de terça a sábado, o espaço ganha vida com uma atmosfera vibrante e cosmopolita.

A partir de 1 de Março, todas as terças a sábados, das 16h às 00h, vamos subir ao 1º andar para estabelecer residência permanente no Naval Beach Club com o novo conceito, Revolucion Craft Cocktail Bar.

Visite o Naval Beach Club, agora com os cocktails deliciosos de Telma Rodrigues e Miguel Gouveia, localizado na Rua da Quinta Calaça 32 e termine o seu dia da melhor forma possível, num cenário que promete uma verdadeira revolução dos sentidos.