Celebre o mês de Dezembro com sabores distintos e música ao vivo à beira-mar

Situado à beira-mar, o Enseada Food and Drinks combina o ambiente sereno do oceano com um espaço interior acolhedor, atraindo tanto locais como turistas em busca de boa comida, boa música e uma atmosfera descontraída.

O menu destaca-se pela fusão entre os sabores mexicanos e mediterrânicos, oferecendo opções para todos os gostos, desde pratos de carne e peixe a deliciosas alternativas vegetarianas. Entre as especialidades, estão os pimentos padrón enrolados em bacon com guacamole e creme de queijo, os irresistíveis nachos com pimentão doce e o aclamado ‘Gringa y Piscos’, uma combinação de vaca grelhada, molho de tomate e pimenta chilena. Para quem prefere algo mais leve, a sugestão vai para as saladas de polvo em vinagrete ou manga com tofu frito, e os risotos de beringela, cogumelos ou camarão, todos preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade.

Além disso, o Enseada é conhecido pelo seu extenso menu de bebidas, com uma selecção de cocktails, vinhos e outras opções que harmonizam perfeitamente com a sua refeição ou podem ser apreciadas a solo. Entre os clássicos, destacam-se o daiquiri, a margarita e o espresso martini, mas não pode deixar de experimentar o exclusivo Enseada Tai, uma especialidade da casa.

A experiência no Enseada vai além da gastronomia. O Music Set, um evento mensal, traz música ao vivo e DJs que animam as noites com performances inesquecíveis. Este Dezembro, o Enseada Food and Drinks tem o prazer de receber talentos como Cristina Barbosa Duo, Francisco Aguilar, Vítor & Sara Correia e Joana Mendonça, que atuarão ao vivo todas as sextas-feiras, proporcionando noites repletas de boa música e energia.

Neste mês festivo, o Enseada Food and Drinks é o lugar perfeito para terminar o dia com sabores únicos, boa companhia e o som das ondas como pano de fundo. Vá celebrar nesta localização privilegiada à beira-mar!

Enseada Food & Drinks

Clube Naval do Funchal – 1.º Piso

Rua da Quinta Calaça n.º 32, 9000-108 Funchal

Horário: Quarta a sábado, das 18h às 24h

Reservas: +351 939 234 156

Redes Sociais:

Facebook: facebook.com/enseadafooddrinks

Instagram: instagram.com/enseada_food_drinks