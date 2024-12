Freguesia da Serra de Água assinala 340 anos

A freguesia da Serra de Água assinalou este sábado, 28 de Dezembro, o seu 340.º aniversário com uma cerimónia que contou com o hastear das bandeiras.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho e a postura "sempre presente" da presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água, Albertina Ferreira.

“Conhecia-a de vista quando lancei o desafio para encabeçar esta equipa na Serra de Água. Hoje só tenho a agradecer a sua disponibilidade e o facto de alertar para os problemas do dia-a-dia das pessoas e por estar sempre presente na Serra de Água. O telefone não pára e o Presidente da Câmara não descansa”, referiu Ricardo Nascimento, agradecendo o trabalho e a dedicação de Albertina Ferreira para com a sua gente.

O autarca destacou ainda que o Povo da Serra de Água "tem sido resiliente e arregaça as mangas perante as dificuldades", referindo-se às intempéries de 2010 e aos incêndios deste ano, lembrando o apoio do Município. “Não ajudamos mais porque lançamos um procedimento para os sistemas de rega que acabou por ficar deserto”, explicou o edil da Ribeira Brava, salientando que o novo procedimento em curso vai permitir a ajuda prometida.

Ricardo Nascimento frisou também que aguarda pela cedência da Praceta da Serra de Água, por parte do Governo Regional, para que a autarquia possa fazer algumas obras de melhoramento e criticou a postura de alguns políticos: “Já diz o hino nacional que às vezes é preciso marchar contra os canhões. Há partidos políticos que estão mais preocupados com o sucesso pessoal do que com o sucesso da Região. Com o governo em gestão, vai demorar mais tempo a termos a cedência desse espaço para podermos fazer obras de beneficiação”.

O presidente do Município reforçou que os seus executivos "fizeram sempre o que puderam pela Serra de Água" e agradeceu a colaboração do Governo Regional nas intervenções realizadas na freguesia.

A presidente da Junta de Freguesia, Albertina Ferreira, por sua vez, recordou que caminha agora para o seu último ano de mandato. O seu objectivo, recordou, era de devolver alguns serviços essenciais à freguesia, tendo conseguido "o multibanco, uma creche, a instalação de um posto CTT, a renovação do centro da freguesia e muitas obras de proximidade", vitórias essas conseguidas, afirmou, com o apoio e a colaboração do Governo e da Câmara Municipal, a quem agradeceu.

“Apesar de, por vezes, o povo parecer ter pouca memória, agradecemos sempre a prontidão e o apoio do Governo Regional. A outra pessoa a quem agradeço é ao Sr. Presidente da Câmara, porque em todos os momentos, nos bons e nos difíceis, esteve sempre ao nosso lado. Nestes últimos mandatos, a freguesia tem crescido, graças à sua dedicação e carinho para com a freguesia. A Serra de Água vai sentir a falta do Sr. Presidente Ricardo Nascimento”. Albertina Ferreira

A autarca aproveitou a presença do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, para lembrar que falta o posto de venda de medicamentos, "que vai beneficiar não só a Serra de Água, como também a população do Rosário". O governante garantiu que o posto de venda de medicamentos na Serra de Água "será uma realidade em 2025".