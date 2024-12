CMF e APRAM assinam protocolo sobre Taxa Municipal Turística

A Câmara Municipal do Funchal e a Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) assinam um protocolo, esta tarde, no âmbito da Taxa Municipal Turística a cobrar aos passageiros dos navios de cruzeiro a partir de janeiro de 2025.

A cerimónia que está prevista para as 14h30, terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, e contará com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra, e com a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço.

A partir de 1 de Janeiro de 2025 a Taxa Turística Municipal também passa a ser aplicada aos passageiros dos cruzeiros que atracam no Porto do Funchal. Tem um valor de dois euros por noite, até ao limite máximo de 7 noites. Os dias de estada superiores a sete não serão cobrados, ou seja, a partir do oitavo dia a taxa não se aplica.

O objectivo desta medida é contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade, bem como para a melhoria da qualidade dos serviços e infra-estruturas destinadas aos residentes e visitantes.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h45 às 12h00 - Apresentação 2 abrigos Greenstation



- 10h30 - Reunião de Câmara da Ponta do Sol, no Salão Nobre da Ponta do Sol

- 11h00 - Grupo Parlamentar do PS-Madeira reúne-se com Liga Portuguesa Contra o Cancro, na sede Rua Elias Garcia

- 11h30 - Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside cerimónia de atribuição de Bolsas de Mérito a estudantes do Secundário, no Salão Nobre do Governo

- 14h30 - Assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a APRAM- Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da Taxa Municipal Turística a cobrar aos passageiros dos navios de cruzeiro a partir de Janeiro de 2025, no Salão Nobre da CMF

- 16h00 - Sancho Gomes na Aldeia de Natal com a CMF para ler um conto da autoria de Maria Aurora às crianças estrangeiras residentes na RAM

- 16h00 - Sindicato da Hotelaria pronuncia-se sobre a greve em conferência de imprensa

- 19h00 - Concerto de Natal de Francesco Luciani, no Convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, com a participação dada Fadista Micaela Setim, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional de Preparação Epidemiológica

- Este é o tricentésimo sexagésimo segundo dia do ano. Faltam quatro dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1703 -- É assinado o Tratado de comércio entre D. Pedro II e Ana de Inglaterra, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos ou Tratado de Methuen.

1822 -- Nasce o químico e microbiologista francês Louis Pasteur.

1831 -- Começa a viagem ao Pacífico do naturalista britânico Charles Darwin, a bordo HMS Beagle. A investigação levada a cabo está na base da teoria sobre a origem das espécies.

1900 -- Começa a reforma sanitária de Ricardo Jorge, com a publicação do regulamento da organização geral dos Serviços de Saúde Pública.

1924 -- O Governo da I República reconhece a capacidade para "celebrar contratos coletivos de trabalho" a uniões, federações e associações de classes profissionais.

1927 - A fação de José Estaline prevalece no congresso dos sindicatos da URSS e Leon Trotsky é expulso do Partido Comunista.

-- Estreia-se o musical "Show Boat", de Jerome Kern e Oscar Hammerstein II, no Teatro Ziegfeld de Nova Iorque, Estados Unidos.

1932 -- Abre ao público o Radio City Music Hall, de Nova Iorque, Estados Unidos.

1945 -- Representantes de 21 países assinam o Acordo Constitutivo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Onze são europeus: Bélgica, Checoslováquia, França, Grécia, Islândia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Reino Unido e Jugoslávia. O Acordo entra em vigor no mesmo dia e o Banco Mundial, como em breve seria mais conhecido, é oficialmente criado, no contexto dos acordos da Conferência de Bretton Woods, realizada em julho de 1944.

1949 - A Holanda reconhece a soberania à Indonésia, depois de mais de três séculos de ocupação.

1956 - A Armada das Nações Unidas inicia os trabalhos de limpeza do Canal Suez, terminada a crise entre o Egipto, Israel e as potências ocidentais.

1964 -- O Governo do Congo acusa oficiais da Argélia e da República Árabe Unida de apoiarem as forças rebeldes no nordeste do país.

1965 - Eusébio da Silva Ferreira, futebolista do Benfica, é distinguido com a Bola de Ouro, tornando-se o primeiro português a receber o troféu e o único luso a recebê-lo enquanto representante de um clube português. O jogador só receberia o troféu no ano seguinte, a 9 de março de 1966.

1969 - A Líbia, o Sudão e a República Árabe Unida estabelecem, em Tripoli, um acordo político, económico e militar entre os três países.

1972 - A Austrália põe termo ao auxílio militar ao Vietname do Sul.

1978 - João Carlos, de Espanha, sanciona a Constituição Espanhola.

1979 -- A URSS invade o Afeganistão. O Presidente do país, Hafizullah Amin, deposto e executado, é substituído por Babrak Karmal.

1983 -- O Papa João Paulo II encontra-se com o turco Ali Agca, que o tentou assassinar em Roma, em 1981.

1984 -- Extinção da Companhia de Transportes Marítimos e da Companhia Nacional de Navegação.

1985 -- Atentados à bomba nos balcões da companhia aérea israelita El Al nos, aeroportos internacionais de Roma e Viena, causam a morte a 17 pessoas.

1988 -- Morre, aos 59 anos, o cineasta norte-americano Hal Ashby, realizador de Harold and Maude (1971), Shampoo (1975) e Being There (1979).

1989 - O Tribunal Eleitoral do Panamá proclama, Gillermo Endara, Presidente constitucional da República.

1991 - Os fundamentalistas islâmicos vencem as primeiras eleições legislativas na Argélia, mas não conseguem a maioria absoluta.

1993 - Xanana Gusmão, em carta enviada à Comissão Internacional de Juristas a partir da prisão de Cipinang, Jacarta, declara-se cidadão português, denuncia as ligações do seu advogado às autoridades indonésias e pede apoio internacional para anular o julgamento.

1995 -- Morre Henrique Constantino, ministro do Equipamento Social do XIII Governo Constitucional.

2002 -- Um atentado terrorista em Grozny, Tchetchénia, provoca 80 mortos.

- A Coreia do Norte anuncia que vai expulsar os inspetores da Agência Internacional da Energia Atómica.

2003 -- Morre, aos 69 anos, o ator britânico Alan Bates, presença determinante no teatro britânico, protagonista da peça de John Osborne "Look Back in Anger", rosto de "O Regresso do Soldado", "O Mensageiro" ou "The Gosford Park", um dos seus últimos filmes.

2004 -- Morre, com 74 anos, Walter Louis Garland, Hank Garland, guitarrista norte-americano.

2006 - O Papa Bento XVI recebe em audiência o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Manuchehr Mottaki, portador de uma mensagem do Presidente Mahmud Ahmadinejad.

- Morre, com 88 anos, Pierre Charles Marcel Napoleon Leroyer, Pierre Delanoë, compositor francês, autor de sucessos de Edith Piaf, Johnny Halliday, Gilbert Becaud ou Joe Dassin.

- Morre, com 69 anos, Jean-Pierre Gebler, saxofonista e compositor belga, principal impulsionador da profissionalização dos músicos de jazz em Portugal. Integrou o primeiro Quarteto do Hot Clube.

2007 -- Morre, aos 54 anos, a ex-primeira-ministra e líder da oposição paquistanesa Benazir Bhutto, depois de ser atingida no pescoço e no peito quando entrava num automóvel após um comício. Os tiros disparados são disparados por um homem que em seguida se fez explodir.

- Morre, aos 64 anos, o cantor checo Karel Cernoch, conhecido por uma canção-símbolo "Canção do meu país" da oposição à ocupação soviética da Checoslováquia em 1968.

- Morre, aos 94 anos, Pedro de Orleáns e Bragança, pretendente ao trono imperial do Brasil.

- Morre, aos 87 anos, o escritor, tradutor e político estónio Jaan Kross, autor de "O louco do czar", de 1978, várias vezes apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura.

2008 - Uma ofensiva israelita sobre a Faixa de Gaza provoca pelo menos 228 mortos, mais de 700 feridos dos quais 140 com gravidade. A ofensiva foi realizada a cerca de 50 locais, por 60 aviões, que terão disparado mais de 100 mísseis.

- Morre, com 58 anos, Carmen Radulet, docente romena e investigadora da literatura e história de Portugal. Em 1992 tornou-se membro da Academia de Marinha e da Academia Portuguesa de História, de Lisboa e publica obras como "D. João V e a Santa Sé", "Terra Brasil 1500" e "Os Descobrimentos portugueses e a Itália: ensaios filológicos-literários e historiográficos".

2010 -- Morre, aos 61 anos, o ator francês Bernard-Pierre Donnadieu, que trabalhou com realizadores de renome como Claude Lelouch e Roman Polanski. A última aparição de Donnadieu no cinema foi em 2009, em "Faubourg 36", do realizador Christophe Barratier.

2011 - Iaia Dabó, irmão do ex-ministro do Interior Baciro Dabó guineense, é morto em Bissau, suspeito de ter assassinado um polícia durante o conflito entre militares na capital guineense.

2012 -- A Assembleia da República aprova por larga maioria a proposta do Governo que visa o pagamento em duodécimos de metade dos subsídios de férias e de Natal no setor privado em 2013.

- O Governo anuncia, em Conselho de Ministros, que os franceses da Vinci, que fizeram a proposta mais alta pela ANA, ganharam a corrida à privatização da empresa concessionária dos aeroportos portugueses em Lisboa, Faro, Porto, Ponta Delgada, Santa Maria, da Horta, Flores e o designado terminal civil de Beja.

- Morre, aos 78 anos, Norman Schwarzkopf, conhecido como "Stormin' Norman", general norte-americano que comandou a coligação liderada pelos Estados Unidos na primeira Guerra do Golfo.

2015 -- Morre, aos 93 anos, Haskell Wexler, diretor de fotografia norte-americano, venceu por duas vezes o Óscar de Melhor Fotografia, em 1966, pelo filme "Quem tem medo de Virginia Woolf?, de Mike Nichols, e, uma década depois, com "Caminho da glória", de Hal Ashby. Em 1993 prémio de carreira atribuído pela Associação de Diretores de Fotografia dos Estados Unidos.

- Morre, aos 92 anos, Ellsworth Kelly, artista plástico norte-americano e um dos mais destacados pintores abstratos do século XX, reconhecido pelas suas combinações de cor em disposição geométrica.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto que converte em definitivas as reduções nas subvenções públicas para o financiamento dos partidos políticos e para as campanhas eleitorais.

- Morre, com 60 anos, Carrie Frances Fisher, atriz norte-americana que interpretou a princesa Leia na saga "Star Wars" ao lado de Harrison Ford.

- Morre, aos 85 anos, Hans Tietmeyer, antigo presidente do banco central alemão, Bundesbank, que abriu caminho ao euro na Alemanha. Foi o último presidente da instituição com plenos poderes monetários, transferidos depois para o Banco Central Europeu.

2017 - O banco Santander Totta conclui a aquisição e fusão com o Banco Popular Portugal, que deixa de existir enquanto entidade jurídica.

2018 -- Morre, aos 81 anos, Heloísa Maria Buarque de Holanda, Miúcha, cantora e compositora brasileira. Irmã de Chico Buarque e mãe de Bebel Gilberto.

2019 -- Morre, aos 69 anos, Art Sullivan, cantor belga, cantou canções como "Petite Demoiselle", "Petite fille aux yeux bleus", "Adieu sois heureuse", "Une larme d'amour" e "Donne Donne moi".

2020 - O plano nacional de vacinação contra a covid-19 arranca no Hospital de São João, no Porto, com o médico infecciologista António Sarmento a receber pelas mãos da enfermeira Isabel Ribeiro a primeira dose.

2021 - Morre, com 96 anos, Vasco Callixto, jornalista e escritor, considerado um dos pioneiros do jornalismo de viagens. Em 2020, foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da Ordem de Mérito.

2022 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, demite a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros da TAP, noticiada no dia 24 pelo Correio da Manhã.

- O Tribunal Supremo angolano determina o arresto preventivo dos bens da empresária angolana Isabel dos Santos, avaliados em mil milhões de dólares (941 milhões de euros), nomeadamente 100% das participações sociais da empresa Embalvidro, onde a arguida é beneficiária efetiva. O arresto abrange todos os saldos bancários de depósitos à ordem tituladas ou co-tituladas, sedeadas em todas as instituições bancárias, incluindo as contas de depósito a prazo, outras aplicações financeiras que estejam associadas ou dossiês de títulos em seu nome.

- O decreto-lei que extingue a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea -- Coleção Berardo é aprovado em Conselho de Ministros, passando os seus trabalhadores a serem funcionários da Fundação Centro Cultural de Belém.

- Morre, aos 94 anos, Eduardo Veloso, matemático, sócio fundador da Associação de Professores de Matemática. Foi condecorado em 2000 pelo Presidente Jorge Sampaio, com o Grau de Grande Oficial da Ordem de Mérito e, em 2016, pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o grau de Comendador da Ordem de Instrução Pública.

2023 - Morre, aos 82 anos, Maria Odete Santos, advogada, política e dirigente comunista, deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007. A principal voz do PCP na defesa da despenalização do aborto, em 1984, quando foi aprovada a primeira lei, em 1998, no primeiro referendo e, em 2007, quando ganhou o 'sim'. No teatro protagonizou "Quem tem medo de Virgínia Woolf", numa encenação do Teatro Animação de Setúbal.

- Morre, aos 98 anos, Jacques Delors, político francês, presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995. Em 1986, aprovou o Ato Único Europeu, que levou à criação do Mercado Único Europeu, em 1993. Foi ministro da Economia de 1981 a 1984 na Presidência de François Mitterrand. Criou os grupos de reflexão, "Club témoin" e o "Notre Europe" que deram origem ao "Institut Jacques-Delors".

- Morre, aos 94 anos, Gaston Glock, engenheiro e empresário austríaco, fundador da empresa que, na década de 1980, criou a famosa pistola Glock, utilizada quer pelas forças de segurança, quer por grupos criminosos.

PENSAMENTO DO DIA: