Hyundai i10 1.0 T-GDi N-Line: Citadino que conquista pelo design desportivo a um preço competitivo

Os automóveis citadinos com uma vertente mais desportiva estão a conquistar cada vez mais espaço no mercado, sobretudo para quem não abdica de um toque de adrenalina ao volante. O Hyundai i10 1.0 T-GDi N-Line é um excelente exemplo desta nova tendência. Disponível no stand do Megamotor, pode ser adquirido por apenas 19 500 euros.

Este veículo ostenta um design bem marcante. A grelha frontal exibe elementos da linha N, e os faróis LED e jantes de liga leve conferem-lhe um visual que reforça a sua personalidade robusta e dinâmica. A traseira é igualmente vistosa, com detalhes que elevam o seu lado desportivo. Ainda na lateral sobressaem os detalhes a vermelho. No interior, os bancos com costuras na mesma tonalidade, o volante em pele e os pedais metálicos enaltecem um ambiente que marca a condução de quem está ao volante. No campo tecnológico, destaca-se o ecrã tátil, além de sistemas avançados de assistência à condução. Sob o capô, o Hyundai i10 N-Line é alimentado por um motor 1.0 T-GDi turbo de 100 cavalos de potência.

O Megamotor dá-lhe várias possibilidades de financiamento e facilita a sua compra. Pode levar o Hyundai i10 1.0 T-GDi N-Line para casa com um financiamento a partir de 259,92 euros por mês, sem entrada inicial, com opção de retoma mesmo com dívida*. Beneficia ainda de garantia de fábrica até Março de 2030. Se preferir pode optar por pagar a pronto pelo valor de 19 500 euros.

Por isso, se procura um automóvel compacto, o Hyundai i10 N-Line é a escolha certa. Visite o stand do Megamotor e descubra por si mesmo o potencial deste automóvel.

