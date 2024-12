Pedro Ramos e António Nunes visitam Corpos de Bombeiros da RAM

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e o presidente presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, António Nunes, visitaram, esta sexta-feira, 20 de Dezembro, os Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira - Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal - com o objectivo de desejar Boas Festas e agradecer "todo o empenho e dedicação", refere nota enviada.

António Nunes, que está a terminar a sua comissão de serviço de três anos no SRPC, IP-RAM, aproveitou a oportunidade para se despedir, e para agradecer "todo trabalho desempenhado por estes importantes operacionais, cujo espírito de missão, profissionalismo e determinação permitiram superar inúmeros desafios, salvar vidas, proteger pessoas e os seus bens", lê-se na nota.

Por seu turno, as AHBV e os Bombeiros, manifestaram o seu agradecimento ao Governo Regional e ao presidente do SRPC, IPRAM, pelo "empenho demonstrado na valorização da classe através do novo modelo de financiamento dos Bombeiros da RAM, uma conquista histórica alcançada ao longo do mandato de António Nunes, enquanto responsável máximo do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM".

A concluir a nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, os agentes de protecção civil desejam umas Boas Festas.