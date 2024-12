Embraer abre subsidiária em Portugal focada em defesa para a Europa

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer criou uma subsidiária em Portugal focada em atividades de defesa e segurança para a Europa, que terá escritório em Lisboa, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado, a companhia assinala "um marco estratégico para sua expansão na Europa, reforçando o compromisso da Embraer em fortalecer a sua presença na região, com foco em soluções inovadoras de defesa e segurança para os países membros da NATO e da União Europeia (UE)".

O escritório Embraer Defense Europe será voltado ao atendimento dos requisitos necessários da NATO e UE para lançar as iniciativas de defesa da Embraer na Europa, com uma equipa dedicada de profissionais especializados em gestão de programas, apoio e engenharia, para fornecer soluções de última geração, adaptadas às necessidades das forças armadas europeias.

"A subsidiária em Portugal é uma prova da visão de longo prazo da Embraer para a Europa", afirmou Bosco da Costa Junior, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança, citado no comunicado.

"Estamos empenhados em aprofundar as nossas relações com os parceiros europeus e da NATO, oferecendo as capacidades mais avançadas e eficientes para satisfação das necessidades operacionais de cada cliente", acrescentou.

Diversos países europeus já contam com equipamentos da Embraer como a aeronave multimissão C-390 Millennium e o avião de treino avançado e ataque leve A-29N Super Tucano, dentre os quais Portugal, Áustria, República Tcheca, Hungria e Holanda.

Na segunda-feira, a Embraer assinou um acordo para a venda de 12 aviões A-29N Super Tucano à Força Aérea Portuguesa, o primeiro modelo desta aeronave adaptado aos sistemas de comunicações da NATO e outros requisitos operacionais.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.