Como desagrupar páginas em PDF no Mac

O macOS é um sistema operacional excelente e intuitivo, mas não oferece ferramentas directas para trabalhar com arquivos PDF. Pode realizar algumas acções básicas, mas dividir dois documentos ao meio é quase impossível. Para desagrupar PDF no macOS, considere o PDF Guru, um editor e conversor online para arquivos. Veja todas as maneiras disponíveis para ‘desmembrar’ um PDF no macOS com e sem ferramentas adicionais.

Use ferramentas online para desmembrar um PDF no seu navegador

Aqui estão algumas boas notícias. Não precisa de instalar nenhum software para trabalhar com arquivos PDF. Actualmente, as ferramentas online executam as mesmas funções que os programas instalados sem ocupar o espaço no seu portátil. Seleccione um software confiável com críticas positivas. Certifique-se de que não compartilha os seus dados pessoais e preserve a qualidade dos arquivos PDF. Em seguida, conclua o conjunto padrão de acções.

Etapa 1. Escolha a função ‘Quebrar PDF’

Dependendo do seu software, pode ser chamada de ‘Extrair PDF’, ‘Dividir PDF’ e assim por diante. Depois de abrir a ferramenta necessária, o programa irá lhe oferecer a opção de carregar um arquivo.

Etapa 2. Faça o upload do arquivo de origem com segurança

Talvez precise de dividir páginas para tarefas de trabalho ou documentação pessoal. Antes de fazer o upload de qualquer coisa, verifique se a ferramenta online é segura e se usa criptografia. Essa é uma forma de proteger os seus arquivos contra vazamentos e uso de terceiros.

Etapa 3. Seleccione o local para cortar o arquivo

Escolha quais páginas vão para um arquivo e quais vão para o segundo. Basicamente, a ferramenta divide o arquivo em dois.

Etapa 4. Baixe o resultado

Quando tiver dois arquivos separados, faça o download no macOS. Irá receber dois arquivos, cada um com as páginas necessárias. Se precisar de alterar alguma coisa, use o editor de PDF antes do download. Adicione texto, preencha os formulários ou assine as páginas seleccionadas, dependendo de suas necessidades.

É possível extrair determinadas páginas e excluir outras?

Essa é uma maneira alternativa de desmembrar um PDF. Talvez precise de apenas uma versão do arquivo com as páginas extraídas, enquanto o arquivo de origem é salvo como está. Essa função é chamada de ‘Extrair PDF’ e pode ser confundida com a divisão.

Para exportar uma parte específica do documento, precisa de seleccionar as páginas do PDF. Geralmente, esse é um processo intuitivo. O editor de PDF mostra a estrutura do seu documento, onde cada página é mostrada separadamente. Use o cursor para seleccionar a página correta. Se precisar de várias páginas, use a ferramenta ‘Command’ para a selecção.

Em seguida, extraia as páginas e faça o download. Depois de seleccionar os arquivos necessários, a ferramenta exclui os demais e envia o documento final. Faça o download do resultado para receber o arquivo PDF com as páginas necessárias.

Veja como separar páginas de um PDF no macOS Viewer

Como alternativa, pode tentar dividir as páginas usando o software Viewer no macOS. Observe que a ferramenta é adequada principalmente para visualizar documentos, não para editá-los. Não há maneiras directas de quebrar um PDF, mas pode tentar isso.

1. Abra o documento PDF com várias páginas no Viewer;

2. Irá ver a estrutura do documento no painel esquerdo. As páginas são mostradas separadamente como miniaturas e localizadas na ordem correta;

3. Exclua as páginas de que não precisa. Para isso, seleccione-as e clique em backspace;

4. Quando não houver mais páginas extras, salve o arquivo.

Tome nota de que exclui páginas para sempre. Se precisar de salvar o arquivo de origem e criar uma versão com menos páginas, use a cópia do arquivo.

É necessário instalar software no macOS?

Claro, existem programas profissionais para editar e trabalhar com arquivos PDF offline. Na verdade, têm uma vantagem online. Pode trabalhar sem conexão com a Internet e aceder à ferramenta ‘Quebrar PDF’ o tempo todo. No entanto, isso não faz muito sentido. Se dividir o arquivo para compartilhá-lo mais tarde, irá precisar de Internet de qualquer maneira.

Além disso, os softwares ocupam espaço e exigem conhecimento. As ferramentas online são uma óptima alternativa aos programas com os quais as pessoas se acostumam ao longo dos anos. Em vez de encher o seu Mac com muitos programas desnecessários, use os programas online. Abra o editor de PDF no seu navegador, conclua as acções e simplesmente feche a guia para sair.

As ferramentas online são geralmente consideradas mais seguras. Embora compartilhe as informações online, são bem criptografadas. O serviço online protege os seus dados, enquanto o hardware com um programa instalado pode ser invadido.

Conclusão

As ferramentas online são a melhor solução para desmembrar um PDF e realizar outras acções com um documento PDF. De facto, o programa macOS Viewer também pode ajudá-lo, mas não oferece funções específicas para dividir PDF’s. Irá precisar de muito mais tempo e acções para dividir arquivos PDF sem o software online adequado.