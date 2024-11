Audi TT Coupé: Design inconfundível e interior de luxo

Foi em 1995 que o Audi TT Coupé foi apresentado pela primeira vez. A reação foi extremamente positiva e, poucos meses depois, a marca conhecida pelos quatro anéis decidiu começar a trabalhar e passar esta viatura do papel para a produção. Deste a sua estreia, conquistou corações e tornou-se um ícone entre os amantes de carros desportivos.

Se está à procura deste modelo, o Megamotor oferece uma versão de 2014, a Diesel, que combina conforto, economia e sofisticação. Este modelo apresenta um motor 2.0 diesel com 184 cavalos de potência, caixa manual de seis velocidades e um desempenho ajustável com três modos de condução.

Além disso, vem equipado de fábrica com sensores de estacionamento, sensores de luz e chuva, GPS, rádio com entrada USB, estofos em pele aquecidos, entre tantos outros.

O grande destaque vai para o interior de luxo. Estofos em pele na cor castanha que proporcionam um toque único de requinta e conforto. É um automóvel que impressiona tanto por fora quanto por dentro.

O Megamotor dá-lhe várias possibilidades de financiamento e facilita a sua compra. Pode levar o Audi TT Coupé para casa com um financiamento a partir de 365,68 euros por mês, sem entrada inicial, com opção de retoma mesmo com dívida*. Beneficia ainda de garantia de 18 meses por mútuo acordo. Se preferir pode optar por pagar a pronto pelo valor de 28 500 euros.

