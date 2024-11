Cum caneco

Então não é que o pessoal se juntou à esquina, literalmente, a cantar o sol e dó e sem dó e pouca piedade resolveram deitar o jogo abaixo para baralhar e dar de novo?

Parece que, na Placa Central, este Natal, teremos copinhos de poncha com símbolos partidários e barraquinhas de campanha estilo arraial político. Vai ser um fartote. A voltar a dar as cartas, pode calhar uma jogada com muitas figuras repetidas e alguém, a fazer beicinho, dizer “não brinco mais” e lá vai o jogo abaixo… outra vez.

Fartos da “cassinada”, vai o grupo jogar à bola, mas o dono fica chateado por lhe estarem sempre a mandar “bicadas” nas canelas e agarra do “catchu” e vai para casa.

Vai daí, procura-se nova bola para voltar para o campo, mas vamos a ver, volta o dono do “catchu” arrependido, dizer que afinal quer continuar o jogo, até que a bola se desfaça em trapos ou num farrapo que a torne tão mais leve que faça com que “as bicadas” não doam tanto.

Quando a bola já não servir para dar pontapé, o jogo não acaba, apenas muda, em vez da futebolada, passa-se a jogar à matança.

A Madeira é o “catchu”, o baralho de cartas, e os jokers somos nós, os madeirenses, que ficamos nas mãos de um “bando de pardais à solta”. À solta e à espera que o adulto na casa acabe com o recreio e recolha o bando e tente pôr ordem na passarada. Mas, não, faz pior, agarra no “catchu” e acerta com a bola em todos, “matando” um a um, até a bola fazer ricochete e pumba, morre também. Todos querem marcar e no fim, só sobra o gordo que vai à baliza.

“Ninguém espera a sua vez, ah! Ninguém se quer calar, pois tem o direito a respeitar, mas a conversa está a aquecer, ai que já estão a desconversar, já ninguém se está a entender, ai! Já estão todos a gritar. Ai! Que o insulto é de corar, a ameaça está no ar e punho está-se a fechar com tendência a piorar e eu não paro de atiçar!” Como cantava António Variações.

Par ou ímpar! Um ato democrático de escolha, para decidir quem irá jogar a seguir, outra vez, outra vez, outra vez e mais uma vez, sem que nunca se termine um campeonato.

Resultado:

Umbigo - 1; Madeira - 0