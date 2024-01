Crescente Vermelho palestiniano denuncia ataque militar israelita a hospital

O Crescente Vermelho palestiniano denunciou hoje que militares israelitas atacaram o Hospital Al Amal, no sul da Faixa de Gaza, onde entraram "de pistola em punho".

Em mensagem divulgada nas redes sociais, a organização palestiniana indicou que "as forças israelitas atacaram o Hospital Al Amal, na cidade de Khan Yunis, sob ameaça de tiroteios e bombardeamentos", além de que exigiram ainda que os deslocados que se encontram nas instalações hospitalares "evacuassem o edifício".

Acusou o exército de evacuar as pessoas "sob ameaça" e lamentou que tanto estas com as suas equipas na zona "estejam sob grave perigo".

Especificou também que as comunicações foram interrompidas nas proximidades.

Fontes do hospital relataram à agência noticiosa palestiniana WAFA que as forças israelitas demoliram a fachada do edifício e lançaram bombas de fumo contra a porta principal.

Antes, o Crescente Vermelho palestiniano infirmara que os ataques israelitas na zona causaram pelo menos um morto e nove feridos perto do hospital, antes de os miliares entrarem no edifício.