Jornalista Rui Gomes é o novo director-geral da TSF

O jornalista Rui Gomes foi nomeado o novo diretor-geral da TSF - Rádio Noticias, depois da saída de Domingos de Andrade de diretor editorial da rádio, anunciou hoje em comunicado a Global Media.

O anúncio do Global Media Group (GMG) surge um dia depois de os membros eleitos do Conselho de Redação, a Comissão Mista e os delegados sindicais da TSF terem manifestado preocupação com os desenvolvimentos no grupo, que culminou com a saída de Domingos de Andrade do Conselho de Administração.

Em comunicado, a Global Media "agradece a Domingos Portela Andrade, que cessa as suas funções de diretor editorial da TSF, todo o empenho e dedicação mostrados ao longo do tempo em que exerceu estas funções" e informa que "Rui Gomes será o novo diretor-geral da TSF - Rádio Noticias".

"Profissional há cerca de 40 anos, com longa experiência no meio rádio, em particular na TSF, desde o início da emissão regular, onde esteve década e meia, Rui Gomes foi ainda vogal do Conselho Regulador da ERC", detalha o grupo, que indica que o jornalista era atualmente produtor independente de rádio e conteúdos digitais e professor de jornalismo radiofónico na ESCS de Lisboa.

"Abraço este projeto pela oportunidade que me foi dada em participar e liderar um dos principais pilares daquele que, estou certo, será o mais ambicioso projeto de relançamento e reforço de um grupo de media nos últimos anos em Portugal", refere Rui Gomes, citado no comunicado.

O novo diretor-geral da TSF considera que este é "um projeto com os olhos postos não só no mercado nacional, mas também em todo o espaço da língua portuguesa".

"No caso concreto da TSF, o investimento terá como foco o seu reforço em todas as áreas com vista à sua modernização, crescimento e honrando um percurso de uma marca de que todos nos orgulhamos", refere.

A Global Media anunciou na quarta-feira que José Fafe, Diogo Agostinho e Filipe Nascimento foram nomeados membros do Conselho de Administração do grupo, após a saída de Domingos Andrade e António Saraiva.