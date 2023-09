Vice-presidente da Comissão Europeia Sefcovic diz que habitação é desafio "muito importante"

O vice-presidente da Comissão Europeia para o Pacto Ecológico Europeu, Maros Sefcovic, ainda não leu a carta que o primeiro-ministro enviou a Bruxelas, mas considerou hoje que o acesso à habitação é um desafio "muito importante".

"Este é claramente um desafio que temos que enfrentar porque é muito importante para a vossa geração e para o futuro europeu", defendeu o responsável europeu.

Sefcovic falava na Academia Socialista, em Évora, iniciativa que junta até domingo jovens entre os 18 e 30 anos, onde foi questionado por um participante sobre a carta que o primeiro-ministro português, António Costa, enviou à Comissão Europeia, enumerando várias prioridades para 2024, entre elas, uma iniciativa europeia de habitação acessível.

O vice-presidente da Comissão Europeia começou por responder que tem filhos e sabe das dificuldades que os jovens atravessam para aceder à habitação.

Para o membro do executivo comunitário, a solução passa por "uma combinação de esforços" como acelerar a construção de habitação acessível e também apoio financeiro aos jovens.

Confessando que ainda não leu a carta do primeiro-ministro português, Maros Sefcovic mostrou-se convicto que este será um dos tópicos 'quentes' das discussões na União Europeia nas próximas semanas.

Na sua intervenção perante os participantes da plateia, o vice-presidente da Comissão Europeia defendeu a necessidade da transição climática ser "socialmente justa" e vincou várias vezes a importância do diálogo e da interação com os cidadãos europeus, lembrando as eleições europeias de junho de 2024.

No final, citou o fundador e histórico socialista Mário Soares, dizendo em português: "Todos juntos somos necessários para ganhar o desafio da Europa".