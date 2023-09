Banco de Portugal alerta para entidade não habilitada à actividade de crédito

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje que a entidade "Banco Lesage-ltd" não está habilitada a conceder, intermediar ou efetuar consultoria de crédito, segundo um comunicado no seu 'site'.

Assim, o banco central avisou que "a entidade que atua através do website acessível em 'https://lesageltd.com/fr/about.html#googtrans(pt)', do endereço de correio eletrónico "[email protected]" e do contacto telefónico '+31610369633', não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito".

O BdP recordou que "a atividade de concessão de crédito" e as "atividades de intermediação de crédito e de prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito" estão "reservadas às entidades habilitadas a exercê-las", conforme disposto na lei.

De acordo com o banco central, "as listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, e no Portal do Cliente Bancário, em https://clientebancario.bportugal.pt".