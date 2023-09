Novos comandantes nacionais da GNR e PSP tomam posse hoje

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, dá hoje posse ao novo comandante-geral da GNR, o tenente-general Rui Veloso, e ao novo diretor nacional da PSP, o superintendente-chefe Barros Correia.

Os nomes dos dois novos dirigentes foram anunciados em 27 de agosto pelo Governo, que justificou as nomeações com "o facto de o atual responsável da GNR, tenente-general Santos Correia, atingir o limite de idade de passagem à reserva a 31 de agosto e, também, pela circunstância de o responsável da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva, ter solicitado a cessação de funções".

O tenente-general Rui Veloso, 53 anos, foi promovido ao atual posto no dia 16 de agosto de 2023 e vai ser o primeiro comandante-geral da GNR oriundo da própria Guarda, até agora comandada por oficiais generais do Exército.

A escolha foi saudada pela Associação dos Profissionais da Guarda (ASP/GNR), enquanto a Associação Nacional dos Sargentos da GNR (ANSG) instou o novo Comando a mostrar ações concretas, com novas ideias e abordagens.

O superintendente-chefe Barros Correia, 58 anos, ocupa desde 2018 o cargo de secretário-geral dos Serviços Sociais da PSP, tendo exercido as funções de presidente do Grupo de Cooperação Policial da União Europeia durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, comandante regional dos Açores e oficial de ligação do Ministério da Administração Interna na Embaixada de Portugal na República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Ao reagir à nomeação, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) destacou a "árdua tarefa" que o futuro diretor nacional, o superintendente-chefe Barros Correia, terá pela frente, dado o estado em que se encontra aquela força de segurança.