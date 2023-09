Navio da Marinha 'Mondego' aberto a visitas no domingo em Viana do Castelo

O navio da Marinha 'Mondego', que no início do ano esteve envolto em polémica devido a 13 militares que recusaram embarcar numa missão, vai estar aberto ao público para visitas no domingo em Viana do Castelo.

Numa nota enviada à imprensa, a Marinha adianta que "o navio patrulha costeiro NRP Mondego vai estar aberto ao público no domingo, dia 24 de setembro, em Viana do Castelo, no Porto Comercial" e pode ser visitado das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.

"Esta semana o NRP Mondego navegou, pela primeira vez, no rio que lhe dá nome e foi visitado, na quinta-feira, dia 21 de setembro, por 258 pessoas no Porto da Figueira da Foz, onde também abriu a visitas", adianta a nota.

De acordo com o ramo, atualmente, o NRP Mondego é comandado pelo primeiro-tenente Lopes Pires e tem uma guarnição de 25 militares.

Este ano, em 11 de março, o NRP 'Mondego' falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, após 13 militares (quatro sargentos e nove praças) se terem recusado a embarcar, alegando razões de segurança.

A Marinha participou o sucedido à Polícia Judiciária Militar (PJM), em Lisboa, no âmbito de inquérito criminal, tendo também instaurado processos disciplinares. A Armada acusa os marinheiros de "desobediência a uma ordem" e de terem feito "sair determinado tipo de informação para uma associação militar".

O 'Mondego' esteve ao serviço da Marinha Real Dinamarquesa entre fevereiro de 1992 e outubro de 2010, tendo sido posteriormente vendido a Portugal em outubro de 2014 e rebatizado com o nome de NRP Mondego.

"Após um período de reconfiguração e modernização com recurso à indústria nacional, nos estaleiros navais do Arsenal do Alfeite S.A., o NRP Mondego passou a integrar o dispositivo naval do Sistema de Forças e desempenha um vasto leque de missões e tarefas", lê-se na nota.

A Marinha explica que este tipo de navios, de patrulha costeira, "tem como missão principal a busca e salvamento marítimo e fiscalização marítima, com incidência na faixa costeira continental e do arquipélago da Madeira".

Para além destas missões, o navio presta apoio a diversas entidades onde se inclui a Autoridade Marítima Nacional (AMN), e está também apto a "prestar apoio à população civil em situações de catástrofe, em articulação com as autoridades de proteção civil".

"Pode ainda integrar estruturas internacionais, como a agência europeia FRONTEX de controlo da fronteira externa da União Europeia", é acrescentado.