Chumbada moção do Chega com abstenção do PSD e IL a favor

A moção de censura do Chega ao Governo foi hoje chumbada no parlamento com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre, abstenção do PSD, e votos a favor da IL e do partido proponente.

Esta foi a segunda moção do Chega ao XXIII Governo Constitucional e a terceira ao Governo de maioria absoluta liderada por António Costa.

Tal como estava pré-anunciado, o debate da moção de censura, intitulada "Por um país decente e justo, pelo fim do pior Governo de sempre", terminou ao fim de mais de três horas e meia com um 'chumbo', desfecho que impedirá o Chega de voltar a recorrer a este instrumento parlamentar até ao final da atual sessão legislativa, que se estende até setembro de 2024.