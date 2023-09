Ruínas pré-históricas de Jericó inscritas como Património da Humanidade da UNESCO

O comité da UNESCO inscreveu, no domingo, as ruínas pré-históricas de Tel es Sultan, situadas a dois quilómetros de Jericó, considerada a cidade mais antiga do mundo, localizada na Palestina, como Património da Humanidade, na sua convenção anual em Riade.

Sem qualquer intervenção, o comité de 21 membros aprovou rapidamente a inscrição deste lugar, que se junta a outros três que a Palestina já tem na lista da agência da ONU, como a Igreja da Natividade e a rota de peregrinação em Belém.

Após a aprovação, a delegação palestiniana referiu que é a primeira vez que apresentam uma candidatura feita exclusivamente por pessoal local e agradeceu "a inscrição imediata" graças à "singularidade" do local classificado.

Indicando que se localiza no vale do Jordão, a UNESCO descreve este monumento como um monte ovalado que contém depósitos pré-históricos de atividade humana e inclui a nascente de água de Ain es Sultan.

Entre o nono e o oitavo milénio a.C. já existia um povoado permanente neste local, devido ao solo fértil e ao fácil acesso à água.

Os crânios e as estátuas encontrados no local testemunham práticas culturais entre as populações neolíticas que aí viviam, e o material arqueológico da Idade do Bronze Inicial mostra indícios de planeamento urbano.

Os vestígios da Idade do Bronze Médio revelam também a presença de uma grande cidade-estado ocupada por uma população socialmente complexa.

O comité da Unesco prossegue hoje, pelo segundo dia, a análise das cinquenta candidaturas apresentadas este ano para inscrição ou não inscrição como Património Mundial.