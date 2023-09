Bastonário dos Médicos com alta após colisão no IP3

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, teve alta do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV), enquanto as restantes três vítimas da colisão de hoje no IP3 continuam em observação, disse à agência Lusa fonte da unidade de saúde.

"O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, já teve alta hospitalar, encontrando-se agora em repouso domiciliário", informou a agência Lusa fonte da Ordem dos Médicos.

Carlos Cortes era uma das quatro vítimas de uma colisão frontal esta manhã no Itinerário Principal 3 (IP3), em Tondela, sendo um dos três feridos considerados ligeiros.

A colisão provocou ainda "um ferido considerado grave e também encaminhado para Viseu, para o Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV), um indivíduo masculino com cerca de 60 anos", disse à agência Lusa o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Rui Vale.

"Os restantes feridos, os dois ligeiros e o ferido grave, continuam no serviço de urgência sob observação, o único com alta foi o senhor bastonário", disse à agência Lusa fonte do CHTV.

Segundo informação da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes "não marcará presença em Coimbra, na cerimónia simbólica da rega da "oliveira SNS", agendada para a tarde de hoje e que conta com a presença de outras entidades.

No ato estarão o presidente da Liga de Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Isabel Carvalho Garcia, o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, Manuel Teixeira Veríssimo.

A presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, Rosa Reis Marques, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, e família do fundador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut marcam igualmente presença.