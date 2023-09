Dormidas no turismo na 1.º trimestre ultrapassam em 0,9% valores de 2019 na UE

As dormidas no turismo na União Europeia (UE) subiram 12,9% no primeiro semestre, face ao homólogo, para 1.193 milhões, ultrapassando ainda em 0,9% os valores de 2019, antes da covid-19, segundo o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, todos os meses do primeiro semestre do ano ultrapassaram os homólogos, com destaque para janeiro (mais 45%) e fevereiro (mais 27%).

Na comparação com o primeiro semestre de 2022, o indicador recuou apenas na Hungria (-0,3%), com as maiores subidas a serem registadas em Chipre (39,3%), Malta (30,5%) e Eslováquia (28,7%).

No entanto, quando comparado com os primeiros seis meses de 2019, metade dos Estados-membros ainda não atingiram os mesmos valores, com destaque para a Letónia (-23,8%), a Eslováquia (-16,9%), a Hungria (-12,2%) e a Lituânia (-11,7%).

Em Portugal, as dormidas no turismo cresceram 18,7% no primeiro semestre, tendo superado pela primeira vez os níveis de 2019.