Estados Unidos procuram restos mortais de aviadores abatidos pelos nazis na Alemanha

Os Estados Unidos estão a realizar buscas no nordeste da Alemanha, para encontrar os restos mortais de dez soldados que estavam a bordo de um bombardeiro abatido pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, adiantou esta quinta-feira o Pentágono.

O avião, um bombardeiro B-24, foi atacado em 08 de abril de 1944 enquanto regressava de uma operação envolvendo cerca de 200 aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos, para bombardear três fábricas alemãs.

A tripulação do voo era composta por dez soldados, entre oficiais e sargentos, que terão morrido devido à queda da aeronave.

"Trazer para casa os restos mortais dos desaparecidos em combate é o dever sagrado da América", frisou o capitão Jordan Smith, líder de uma equipa de 25 pessoas que realiza as buscas, destacou o Departamento de Defesa, em comunicado.

O Pentágono não revelou a cidade alemã exata onde os restos mortais são procurados, mas explicou que após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o local permaneceu na Alemanha Oriental controlada pelos soviéticos, o que complicou o acesso dos norte-americanos.

As tarefas de busca começaram em 01 de agosto no terreno de uma fazenda onde o avião caiu, local detetado graças a um magnetómetro, que mede mudanças no campo magnético da Terra.

Até ao momento foi escavado um buraco com cerca de dois metros de profundidade, mas os investigadores acreditam que será necessário descer até sete metros para encontrar o nariz do avião.

Entre os objetos recuperados até ao momento estão uniformes, paraquedas, coletes salva-vidas, moedas, relógios, armas, placas de identificação e hélices do avião.

As máquinas escavadoras devem remover a terra com extremo cuidado, pois ainda há munições e explosivos no subsolo.

Uma vez encontrados, os restos mortais dos soldados serão transportados da base norte-americana de Ramstein, na Alemanha, para a Base Aérea de Offutt, no Nebraska (EUA), onde o Exército dos EUA possui um laboratório forense.

A DPAA, agência do Departamento de Defesa, é responsável pela procura de militares norte-americanos desaparecidos em combate, estimados em mais de 81 mil em 45 países.