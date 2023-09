Sete mortos e 16 feridos em campo de refugiados palestinos no sul do Líbano

Sete pessoas, incluindo civis, foram hoje mortas e 16 ficaram feridas durante novos combates entre fações rivais num campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, de acordo com um novo relatório do Crescente Vermelho Palestino.

Na terça-feira, a Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas e o seu rival islâmico Hamas comprometeram-se a manter um frágil cessar-fogo declarado na noite de segunda-feira em Ain el-Heloué, o maior campo palestino no Líbano, onde os combates foram desencadeados em 7 de setembro entre pequenos grupos islâmicos e combatentes da Fatah.

O Hamas não está envolvido nos combates.

"Os combates fizeram este noite sete mortos e 16 feridos", incluindo civis, em Aïn el-Heloué, disse à AFP o diretor de comunicações do Crescente Vermelho Palestino no Líbano, Imad Hallak.

Segundo um correspondente da AFP em Saida, cidade vizinha ao campo, os feridos foram transportados para dois hospitais, um dentro do campo e outro em Saida.

O combate com metralhadoras pesadas e foguetes bloqueou a estrada adjacente ao acampamento.

Dezenas de famílias palestinas fugiram da violência.

O novo número eleva para 16 o número de pessoas mortas e cerca de cem feridas, incluindo civis, desde 7 de setembro, segundo Imad Hallak.

Na terça-feira, altos funcionários palestinos, incluindo Azzam al-Ahmad, da Fatah, o partido mais poderoso em Aïn el-Heloué, e Moussa Abou Marzouk, do Hamas, reuniram-se na embaixada palestina em Beirute, de acordo com uma declaração conjunta.

Ambos sublinharam o seu "total compromisso em consolidar o cessar-fogo" e em "continuar a coordenação com o Estado libanês", segundo o texto.

No entanto, os combates recomeçaram na noite de hoje.

Ao abrigo de um acordo de longa data, o exército libanês não se desloca para campos palestinianos onde a segurança é fornecida por fações palestinianas.

Ain el-Heloué é o maior dos 12 campos palestinos no Líbano que foram estabelecidos após a chegada de refugiados forçados ao êxodo durante a Primeira Guerra Israel-Árabe, desencadeada pela criação do Estado de Israel, em 1948.

Cerca de 54 mil refugiados encontram-se no local, incluindo islamistas radicais e pessoas procuradas pelos tribunais.

De acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), os últimos combates deslocaram centenas de famílias.

No final de julho e início de agosto, 13 pessoas morreram durante confrontos semelhantes que duraram cinco dias.

A Autoridade Palestiniana de Abbas está baseada na Cisjordânia ocupada, enquanto o Hamas controla a Faixa de Gaza.