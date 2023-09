Voo especial para a Rússia para ex-ministra austríaca e seus póneis

A ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria, conhecida por ter dançado uma valsa com Vladimir Putin, vai viver na Rússia depois de viajar com os seus póneis num voo organizado a partir de uma base aérea russa na Síria.

Nomeada pela extrema direita para os Negócios Estrangeiros entre dezembro de 2017 e maio de 2019, Karin Kneissl vivia no Líbano desde 2022 e decidiu instalar-se em São Petersburgo para assumir a presidência de um novo centro de reflexão universitário.

O site de investigação 'The Insider' denunciou na terça-feira o voo que Karin Kneissl fez na semana passada com seus póneis entre a base de Hmeimim, na Síria, e o aeroporto de São Petersburgo.

A ex-ministra, de 58 anos, tentou justificar-se hoje, referindo ser "impossível [para si] conduzir um camião pela Síria tendo em conta as circunstâncias da guerra", explicou à agência de noticias France Presse.

"Devido às sanções, não há voos ou serviços (de transporte) da DHL", esclareceu também na rede social Telegram, manifestando surpresa pelo facto de "a sua mudança estar a tornar-se um assunto político".

Karin Kneissl fez manchete, em 2018, quando convidou o presidente russo para o seu casamento, enquanto era responsável pela diplomacia austríaca, durante o qual dançaram uma valsa.

Os meios de comunicação próximos do Kremlin publicaram as imagens, que correram o mundo, da noiva valsando com o presidente russo, a quem tratou com profunda reverência.

Após a sua saída do governo, Karin Kneissl juntou-se ao Conselho de Administração da gigante petrolífera russa Rosneft, em 2021, cargo que deixou em maio de 2022, após a invasão da Ucrânia.

Muito controversa no seu país, Karin Kneissl mudou-se para França em setembro de 2020, no entanto, afirma ter sido pressionada a partir e daí ter-se instalado temporariamente numa pequena aldeia no Líbano.