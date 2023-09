Cruz Vermelha pede 100 ME para operações de socorro em Marrocos

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) pediu hoje doações no valor de 105 milhões de euros para apoiar operações de socorro em Marrocos na sequência do terramoto.

"Precisamos de 100 milhões de francos suíços (105 milhões de euros) para podermos responder às necessidades mais urgentes", como saúde, água e saneamento e higiene", afirmou a diretora de operações da FICV, Caroline Holt, em conferência de imprensa realizada em Genebra, na Suíça.

O sismo que atingiu Marrocos a 08 de setembro causou mais de 2.800 mortos e mais de 2.500 feridos e provocou danos generalizados na região de Marraquexe.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos - o Serviço Geológico dos Estados Unidos registou uma magnitude de 6,8.

Este sismo é o mais mortífero em Marrocos desde aquele que destruiu Agadir, na costa oeste do país, em 29 de fevereiro de 1960, causando entre 12.000 e 15.000 mortos, um terço da população da cidade.